La familia Aguilar no deja de protagonizar titulares y, aunque esta vez no es por el polémico matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal, siguen siendo titulares negativos. Esta vez, los involucrados son la misma Ángela, el patriarca Pepe Aguilar y el hijo mayor de este, Emiliano Aguilar. Todo por unos comentarios sobre los indocumentados.

Read more: Ángela Aguilar agita aun más el escándalo generado por la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha con sus primeras declaraciones

Todo ocurrió en Los Ángeles, durante dos conciertos familiares, en los que también actuó Leonardo Aguilar, en el icónico Hollywood Bowl. Fue una noche de celebración de la música mexicana, en la que los talentos de los tres artistas brillaron como nunca.

Si bien la música protagonizó las dos noches de viernes y sábado, fue el discurso que dio Pepe Aguilar sobre los indocumentados lo que más ha dado que hablar y no para bien.

"Hagamos las cosas legalmente para que no haya ningún pinche pretexto, para que seamos parte realmente de este maravilloso país que se forjó a base de leyes y seguirá siendo fuerte por eso", expresó el artista. "No les vamos a dar gusto a los radicales (...) Saben cómo les vamos a dar la vuelta (...) Haciendo cada vez mejor nuestro trabajo, cada quien desde donde esté. Así es como vamos a demostrar que no solo nos merecemos un lugar en este país, sino que somos parte de este país. Yo no les iba a hablar de esto, y ahorita nos van a correr a la fregada y a lo mejor aquí afuera está ICE para chingarnos", comenzó a reírse.

Los detalles de su discurso habrían pasado desapercibidos, si no fuera porque su hija Ángela Aguilar está siendo vigilada con lupa por los que critican apasionadamente en las redes sociales su relación con Nodal.

El discurso de Ángela Aguilar en el Hollywood Bowl

"No quiero perder la oportunidad de estar en este escenario sin decir mi verdad. Y para mi, aunque quizás los artistas no lo digan porque no les conviene, yo sí quiero representar a los México-americanos , yo sí quiero decir que lo que le está pasando a nuestra gente no está bien, no estoy de acuerdo. No lo voy a soportar. Nací en Los Angeles y mi padre dijo algo ayer, que estaba muy orgulloso de estar en los Estados Unidos y muy orgulloso de ser un México-americano, uno legal, y si pudiera decir algo que he aprendido en estos meses es que solo el pueblo salva al pueblo. Entonces tenemos que hablar, tenemos que salir a las calles, tenemos que seguir exigiendo nuestros derechos porque no se vale que las familias estén siendo separadas, no se vale. Y porque amo a este gran país y me siento muy orgullosa de estar aquí, me siento orgullosa de decir que lo que está pasando es anti constitucional. Y como dijo mi padre ayer: esto es sobre dignidad y humanidad, no sobre fronteras Entonces como digo, solo el pueblo salva al pueblo. Perdón yo sé que soy cantante y les estoy hablando mucho, pero era algo muy importante para mí decir y para representar mi comunidad. Así que gracias por escucharme."

Todo habría estado bien si ambos no hubiesen usado la palabra "legal", lo que ha ofendido a muchos defensores de los inmigrantes, en especial de los indocumentados. En las redes sociales les han señalado como si pensaran "que hay dos tipos diferentes de inmigrantes" y que están rechazando a los "inmigrantes ilegales".

Emiliano Aguilar también se manifiesta

El hijo mayor de Pepe Aguilar está alejado de la familia de su padre y rara vez pierde la oportunidad para e

Una pregunta rápido, para todos, ¿cuál es la diferencia de ser un mexico-americano legal y uno ilegal, cuál es la diferencia? Todos somos mexicanos y viva México", expresó