La influencer Wendy Guevara reveló en una íntima charla con Karimé Pindter cómo escogió su nombre una vez que decidió iniciar su transición como mujer transgénero.

La ganadora de la primera temporada de 'La Casa de los Famosos México' es un referente de la comunidad LGBTQ+. En este sentido, en una conversación con su amiga Karime Pindter, Wendy contó cómo fue que se decidió por ese nombre. La historia no solo es interesante, sino que muchos fans de la televisión en español, especialmente en la década de los 90, se van a sentir identificados.

"¿Por qué escogiste Wendy?", le preguntó la influencer mexicana y exparticipante de 'La Casa de los Famosos México 2', a lo que ella respondió que fue un nombre que le impuso una amiga.

"Porque había una novela que se llamaba 'Amigas y Rivales', Angélica Vale era Wendy, Wendy Nayeli, entonces me pusieron Wendy Nayeli, te lo juro. Una amiga, que ya murió, era también trans, porque yo iba a su estética, a barrerle los cabellos y le lavaba el baño y así, y ella me decía así por la novela, porque ella era sirvienta, Angélica Vale, mamonas, por si ustedes no lo sabían", contó.

La protagonista de la minitelenovela 'Un Amor Viejo en París' confesó que antes se hacía llamar Bianey y que por suerte pudo cambiarlo a tiempo: "No. Yo no, yo me llamaba Bianey, bien feo".

De sirvienta a la influencer más reconocida en México

Wendy nació el 2 de agosto de 1993 en León, México. Llegó al mundo del entretenimiento en 2017 gracias a un video que protagonizó con su amiga Paola Suárez y que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Tres años después de que 'Las Perdidas' alcanzara gran popularidad en México, Guevara fue seleccionada para participar en la primera temporada de 'La Casa de los Famosos México', el reality show más importante del momento, y se convirtió en la primera mujer trans en ganar un concurso en Latinoamérica.

Desde entonces, su vida cambió.

A partir de allí, es artista exclusiva de Televisa y ha sido tomada en cuenta para importantes proyectos como 'Un Amor Viejo en París', una minitelenovela que se grabó en Europa y que protagonizó al lado del destacado actor argentino Julián Gil.

También participó en 'VidCon México 2024', un evento importante que reúne a creadores de contenido de varias partes del mundo. Actuó en la serie biográfica de Gloria Trevi, estuvo presente en el programa '¿Quién es la máscara?', y visitó a los participantes de 'La Casa de los Famosos Colombia 2024'.

Sin duda, la carrera de Wendy Guevara sigue en ascenso; cualquier cosa que se atreva a hacer, será aplaudida por el público: desde la actuación hasta el canto.