'La Casa de los Famosos All-Stars' no ha empezado y ya la polémica está que arde. Ahora la abogada, panelista y presentadora peruana Laura Bozzo, dijo que está considerando no participar en el reality de la cadena Telemundo. ¿Por qué?: por Alicia Machado.

Para entender ese conflicto es importante retroceder en el tiempo y recordar la participación de Bozzo en LCDLF2.

Durante su estadía en la casa la peruana protagonizó un momento de tensión que involucraba a la actriz venezolana Daniella Navarro, con la que había mantenido una relación de amistad hasta que esta última inició un romance con Nacho Casano.

Ante esta situación, Bozzo no pudo contenerse y arremetió contra su compañero cuestionando sus decisiones e insinuando que Daniella se habría "acostado con media casa".

El episodio no pasó desapercibido para Alicia Machado quien salió en defensa de su compatriota por medio de una transmisión en vivo de Instagram, arrementiendo contra la conductora de televisión, sentenciado que Bozzo "no es aquí quién para dar clases de moral, ni de valores, ni de buenos principios".

Asimismo, señaló que la peruana la ha atacado durante años bajo el mismo discurso de su sexualidad cuestionado con quiénes ha tenido intimidad.

Machado concluyó su discurso asegurando que no permitiría que la presentadora se expresara así de ninguna otra mujer.

"A mí no me importa que la señora me ataque, ya lo ha hecho, lleva años atacándome, dice que yo no tengo talento, que quién sabe con quién me revolqué...No le permito señora que usted vuelva a expresarse así no solamente de Daniella sino de ninguna mujer", expresó Machado en aquella ocasión.