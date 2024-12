Pocos artistas en Latinoamérica tienen la dicha de poder contar tan historias únicas como las de Martha Higareda. Sus anécdotas incluyen a personalidades de fama mundial como el boxeador Saúl 'El Canelo' Álvarez y el eterno Ken Ryan Gosling.

Sin embargo, la mejor de todas parece ser su compromiso con Lewis Howes, con quien llegará al altar en los próximos días.

Lewis conoce bien la fama y el reconocimiento, auque no es del mundo del entretenimiento. Originario de Ohio, Estados Unidos, el prometido de 40 años de Martha es un reconocido empresarioa cargo de las empresas SportsNetworker, dedicada al marketing digital para el deporte y manejo del mismo en redes sociales, así como Sports Executives Association, un portal web dirigido a altos ejecutivos del deporte y el manejo de sus asuntos.

Sin embargo, esto no es lo único a lo que Lewis se dedica, ya que desde 2013 cuenta con un podcast titulado 'The School of Greatness', donde explora diversos temas, pero sobre todo, el poder de la mente acompañado de importantes invitados. Este proyecto lo ha llevado a ofrecer conferencias motivacionales en distintas ciudades estadounidenses.

Este interés por los atletas y el deporte en general no es algo que surgió de la nada o por una simple afición personal. Antes de convertirse en el empresario, podcaster y conferencistas que hoy se conoce, Lewis se dedicó al deporte de alto rendimiento, donde se desempeñaba como jugador de fútbol americano, participando en la Arena Football League. Sin embargo, una lesión lo obligó a despedirse de su sueño de convertirse en jugador de la NFL y alejarse del deporte por lo menos en lo práctico.

Asimismo, el prometido de la reconocida actriz mexicana también ha escrito dos libros clasificados como motivacionales y de autoayuda, los cuales se han convertido en best sellers en su país. Los títulos 'The School of Greatness' y 'The Mask of Masculinity', lo convirtieron en un coach de vida dentro de su nicho.

Los amores a la mexicana

En cuanto a lo personal, Lewis ya ha estado con otra figura conocida de la farándula mexicana. Y es que antes de iniciar una relación con la protagonista de 'Amarte duele', el empresario estadounidense sostuvo una relación con la presentadora mexicana Yanet García, quien en algún momento insinuó que Lewis le habría sido infiel con la misma Martha.

A pesar de la polémica que esto generó en su momento, la ahora prometida del exdeportista no dudó ni un segundo en salir a su defensa, declarando que lo dicho por Yanet era falso y las cosas no había ocurrido en la forma cómo ella lo cuenta.

"Es muy triste que lo plantee así porque obviamente eso no es verdad. Lewis es una persona muy íntegra y cada vez que él tiene una relación se mantiene con esa persona y esa relación. Se me hace muy raro que ella cuente esa historia porque, pues así yo lo puedo decir con todas sus letras: es mentira", declaró en su momento la actriz.

Aunque Yanet nunca se retractó y sostuvo su versión, el drama no llegó a más. Y la pareja terminó mudándose junta en una casa de Los Ángeles en mayo de 2023, luego de dos años de relación. Finalmente, en septiembre de de 2024, la pareja se comprometió durante una conferencia ofrecida por Lewis donde Martha era su invitada especial.

En medio del escenario, Lewis se puso de rodillas en medio del escenario y sacando el anillo de su bolso le preguntó a Martha si quería casarse con él. Ante esto, la actriz se mostró sorprendida y emocionada, respondiendo que sí a la pregunta mientras el público los festejaba. La noticia de su compromiso fue compartida por el mismo Lewis a través de redes sociales, mostrándose entusiasmado por el nuevo paso en su relación.

"¡Dijo que SÍ! ¡Sueño hecho realidad! ¡Gracias por hacer este momento tan especial en mi ciudad natal en Ohio! Martha Higareda ha traído tanto amor y alegría a mi vida y no puedo esperar a ver lo que creamos juntos, amor", expresó el empresario a través de redes sobre su compromiso.

Al igual que Martha, Lewis tiene un par de anécdotas que contar sobre su vida y los giros que esta ha dado, las cuales resultan interesantes. Ahora la pareja se encuentra planeando su boda, hecho que sin duda alguna se convertirá en una de las historias favoritas de la actriz.