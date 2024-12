In English

El artista estadounidense Will Smith dejó en claro que no está "en eso" con Diddy, y, al hablar por primera vez de la situación de Sean Combs, negó públicamente cualquier conexión con el controvertido rapero y empresario musical.

Te puede interesar: La nueva razón por la que LeBron James fue nombrado y asociado con el drama de la fiesta 'Freak-Off' de Diddy

Smith se presentó el pasado 12 de diciembre en The Observatory North Park en San Diego, donde aprovechó el escenario frente a un público lleno para abordar los memes que los trolls de internet han estado creando sobre él y Diddy.

En un video obtenido por TMZ, Smith habló sobre cómo, en estos días, resulta difícil distinguir entre lo que es real y lo que no.

"He visto sus memes. Sé que han estado haciendo memes. Algunas de esas cosas son graciosas", comenzó diciendo.

Sin embargo, Smith fue contundente al negar cualquier relación con Diddy.

"No he hablado públicamente de esto, pero quiero dejarlo bien claro: no tengo absolutamente nada que ver con Puffy. Así que pueden dejar de hacer esos memes", afirmó.

Entre advertencias y risas

Smith aprovechó para desmentir una de las teorías más populares sobre el escándalo de Diddy y su supuesta conexión.

"No he estado en ningún lugar extraño, ni nada por el estilo. Escuchen, yo ya tengo suficiente con mis propios problemas. No me metan en las tonterías de los demás. Si alguien dice eso, es una maldita mentira", agregó.

El actor también se permitió hacer una broma sobre la insólita cantidad de botellas de aceite para bebé que se encontraron en las propiedades de Diddy.

"A mí ni siquiera me gusta el aceite para bebé", dijo, antes de señalar que esta era la primera vez que respondía públicamente a cualquier supuesto vínculo con Diddy.

"Ustedes se pasaron con los memes", concluyó.

Aunque Smith y Diddy se conocen y hay fotos de ambos charlando y riendo en eventos, el actor aseguró que esa es la única relación que mantienen.

Diddy y el aceite para bebé

Por su parte, Diddy está actualmente detenido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn, Nueva York. Enfrenta cargos por conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y transporte para participar en prostitución.

Esta no es la primera vez que Diddy y sus botellas de aceite para bebé se convierten en objeto de burla. En octubre, Travis Barker y su hijo, Landon Barker, fueron criticados por publicar un video en el que servidores llevaban botellas de aceite para bebé durante la celebración del cumpleaños 21 de Landon en Nobu Malibu, el 9 de octubre.

Según informes anteriores, en las propiedades de Diddy se encontraron más de 1,000 botellas de aceite para bebé y lubricante. El tema llamó tanto la atención que su abogado, Marc Agnifilo, habló con TMZ al respecto.

"No sé para qué necesitas 1,000 botellas; con una sola tienes para mucho tiempo. No sé para qué alguien necesitaría tantas. Tiene una casa grande y compra al por mayor. Creo que hay Costcos en cada lugar donde tiene una casa. ¿Han visto lo que la gente saca de los Costcos?", dijo el abogado.

Sin embargo, Costco negó la afirmación y aseguró que no venden aceite para bebé en sus tiendas.