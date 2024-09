Costco no quiere saber, ni tener nada que ver con el actual drama legal de Diddy. Pues resulta que el abogado del emproblemado rapero, Marc Agnifilio, trató de explicar que el artista bien podría haber tenido 1.000 botellas de aceite de bebé en su residencia, ya que compra "al por mayor" en Costco.

Y le salió el tiro por la culata, pues la empresa lo dejó como un gran mentiroso.

Un portavoz de Costco aseguró que ninguno de los establecimientos de la empresa en Estados Unidos dispone de ese producto. ¡Osea!

Aunque el caso contra de Diddy cuenta con una larga lista de incriminaciones delicadas, una línea particular de la acusación constata - que las fuerzas del orden encontraron 1.000 botellas de aceite de bebé y lubricante en sus casas en Beverly Hills y Miami - y esto desató una ola enorme de trolling en Internet, hasta el famoso 50 Cent está incluido en el desbarajuste.

¿A ver, para qué esa cantidad de botellas de aceite para bebé?

En una entrevista con Harvey Levin de TMZ , Agnifilio trató de explicar por qué Diddy tenía tantas botellas de aceite de bebé y expresó "No alcanzo a imaginar que sean miles. Quiero decir, ya sabes. No entiendo qué tiene que ver el aceite de bebé con nada de esto".

Cuando Levin indicó que presumiblemente se utilizó como lubricante para una orgía, "supongo, no sé para qué necesitas 1.000. Una botella de aceite de bebé da para mucho. No sé para qué necesitas 1.000". A lo que el abogado replicó, "tiene una casa grande.Compra al por mayor. Creo que hay Costcos en todos los sitios donde tiene casa. ¿Alguna vez te has aparcado en un Costco y has visto con lo que la gente sale de allí?"

Según la imputación del rapero, Diddy está acusado de tener 'freak offs' o 'actuaciones sexuales elaboradas y producidas' que se grababan mientras Diddy se tocaba y que él grababa también. Los 'freak offs' supuestamente duraban días y luego para recuperarse Diddy y sus víctimas requerían de suero intravenoso.