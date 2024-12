Hay amores que no se olvidan ni con el pasar de los años y figuras públicas que siempre dejan al público con ganas de más. Erika Buenfil lo sabe muy bien y ahora está soltando TODA la sopa sobre sus locuras con Luis Miguel.

Aunque parecía que ya lo había contado todo, en una entrevista con Melo Montoya Chávez para se descubrió una nueva anécdota que no solo es impresionante, por todos los detalles que dio, sino que revela un lado de ambos artistas que hasta ahora no se conocía.

"Cuéntame la historia cuando se escaparon del hotel y se fueron a un antro de rock en San Pedro en Nirvana", preguntó Melo, a lo que Erika respondió sorprendida: "¿Cómo sabes tanto?".

Posteriormente y luego de la insistencia del conductor, Buenfil se sinceró sobre uno de los episodios que más recuerda en su vida.

"Fue hace 20 años, porque Nicolás no había nacido. Fue por ahí en el 2002... Nos escapamos por el estacionamiento, es que es una historia tan padre", comenzó diciendo.

Luego agregó que asistió al hotel donde se hospedaba Luis Miguel y de allí salieron en su primera escapada.

"Finalmente, nos ponemos de acuerdo y termino yo invitada a su hotel. Después de la llamada parecía irreal, pero era real. Fui a dar ahí y entonces él tenía como un planeado porque siempre recibía gente, obviamente en el Quinta Real, en la suite presidencial, preciosa. Yo, toda nerviosa, porque aparte esa noche había llovido, me acuerdo de que mis botas estaban enlodadas y yo decía: 'Pues a ver qué pasa, qué hago aquí', y entonces él sale, me saluda, me muestra un poco la suite tan hermosa y me pregunta: '¿Y aquí en Monterrey que se hace?'", contó.

Erika, en medio de su nerviosismo, le indicó de un lugar de moda y él ni corto ni perezoso accedió a ir.

"Y entonces resulta que le digo que había un lugar bien padre al que yo acababa de ir con mi exnovio, era el Nirvana y entonces me dijo: 'Pues vamos'... Él se escapa de su seguridad y me da la mano y nos vamos como por su salida...", comentó.

Llegaron a al club nocturno, pero por ser el número uno del momento estaba full, ella utilizó sus dotes e ingresaron al lugar sin esperar.

"Yo le digo: 'Tú no sabes lo que una rubia con una sonrisa puede hacer' y entonces me paro en la orilla de la camioneta, en el estribo del camionetón y me paro... Y me reconocieron y entramos y nos dan una mesa arriba. Así fue, bien padre", expuso.

Para Erika era increíble estar al lado de este famoso y guapo hombre, por momentos sentía que vivía un sueño del que no quería despertar.

"Yo estaba como muy espantada, no sabía qué estaba pasando, luego con la convivencia y las veces que nos vimos ya lo empecé a ver más normal, pero en ese momento era como 'qué hago aquí en este mundo con gente que no conozco'. Ellos me conocían a mí, pero yo no conocía a nadie, entonces sí fue un gran momento con él", relató.

Por último, admitió que desde que salió con Luis Miguel, sus estándares de hombres se fueron al cielo.

"Sí, pues aparte, no solo porque sea famoso, sino por el tipo de hombre, cómo es él en persona... Vive una película diaria", concluyó.

Erika y Luis Miguel nunca formalizaron su relación, salieron, se disfrutaron por varios meses, hasta que nunca más se vieron y solo quedó el recuerdo.