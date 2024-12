El escándalo que sacude a Hollywood justo antes de las fiestas de fin de año recién acaba de empezar y ya tiene un nuevo capítulo. Después de que la actriz y productora Blake Lively demandara a Justin Baldoni, su coprotagonista y director de la película 'It Ends With Us' (Romper el Círculo, en español), la agencia de representación del artista lo ha despedido y su abogado comenzó a responder públicamente.

Primero vino el comunicado de los representantes legales de Baldoni ante la querella presentada ante un tribunal civil en Estados Unidos.

"Es una vergüenza que la señora Lively y sus representantes hagan acusaciones tan serias y categóricamente falsas contra el señor Baldoni, Wayfarer Studios y sus representantes", dijo el abogado del artista Bryan Freedman. Eso solo fue el inicio. Sus palabras finales fueron muy contundentes.

¿Qué dice la demanda de Blake Lively contra Justin Baldoni?

En el centro de la querella están polémicas acusaciones de acoso sexual, un ambiente laboral hostil y un esfuerzo calculado para dañar su reputación. Esta última parte incluye pruebas con imágenes de mensajes de texto, obtenidos por medios legales, según ellos.

La tensión entre Lively y Baldoni supuestamente comenzó durante la producción de "It Ends With Us," que finalizó a principios de este año.

Según el documento legal presentado por Lively, surgieron conflictos debido al supuesto comportamiento inapropiado de Baldoni, que incluía mostrar material explícito, hacer comentarios personales y discutir temas no relacionados con el guión.

Según trascendió en la prensa estadounidense, el documento legal describe besos y toques físicos innecesarios y no planificados, a Baldoni asegurando que era medium y se podía comunicar con el padre de la artista, quien murió en 2021, y hasta permitir contagios de covid en el foro, que afectaron a Lively y a su cuarto hijo, quien estaba de meses en ese momento.

Lively afirma que estas acciones crearon un ambiente de trabajo tóxico que requirió la intervención del estudio, según TMZ.

La fricción se intensificó durante desacuerdos sobre cómo comercializar la película, con Lively abogando por una narrativa empoderadora y Baldoni destacando sus serios temas sobre la violencia doméstica.

La situación alcanzó su punto álgido con Lively presentando su demanda, citando instancias específicas de mala conducta y acusando a Baldoni de orquestar una campaña para dañar su reputación.

Sus alegaciones incluyen comunicaciones hostiles, como mensajes de texto del publicista de Baldoni que supuestamente sugerían esfuerzos para "enterrarla".

El despido de Justin Baldoni por parte de su agencia de representación

Según el abogado de Baldoni, la querella no es más que "un esfuerzo desesperado de 'arreglar' su imagen negativa generada por sus propios comentarios y acciones durante la filmación, entrevistas y actividades con la prensa, que fueron observadas públicamente sin edición, lo que llevó a la internet a generar sus propias opiniones".

Sin embargo, la agencia de representación WME parece haber llegado a la conclusión de que las cosas son lo suficientemente serias como para retirarle sus servicios a Baldoni. Aunque no hubo un comunicado formal al respecto, fuentes dijeron a la publicación especializada Variety que "basados en las acusaciones de Lively, la agencia sintió que había que actuar rápidamente". Por cierto que WME también la representa a ella.