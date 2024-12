In English

El dicho que afirma que eres 'dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices' nunca fue más cierto que en el caso de Justin Baldoni, el artista estadounidense quién ha sido llevado a la corte por su coproductora y coprotagonista Blake Lively, por supuestos comportamientos indebidos, y quizá ilegales, en la filmación de su película 'It Ends With Us'.

De haber muchas cosas que el actor, productor y director desearía no haber compartido, pero de ellas una que parece estar siendo particularmente dañina fue su confesión en un podcast de que en el pasado había tenido "una relación poco saludable con la pornografía".

Las palabras de Justin Baldoni sobre el porno

"Me introdujeron al porno cuando tenía 10 años. Mucho antes de que pudiera tener una erección o incluso supiera cómo me sentía sobre eso", dijo Baldoni en una entrevista de 2021 en el podcast "A Life of Greatness" de Sarah Grynberg.

"Fue como cualquier niño que ve senos por primera vez, es emocionante porque nuestra cultura nos los ha ocultado porque están sexualizados. Es cultural", indicó.

"Vas a lugares como África y diferentes tribus," continuó Baldoni, "y el seno es simplemente un seno. Hemos sexualizado esta parte del cuerpo, así que, por supuesto, se vuelve fascinante e interesante y dices: 'Oh, Dios mío, senos.' Y luego, ya sabes, las hormonas comienzan a descontrolarse."

En momentos de soledad, abandono o dolor, el actor de 40 años dijo que encontró consuelo en videos para adultos, describiendo la experiencia como una descarga de dopamina que proporcionaba un alivio temporal.

"Entrené mi cerebro para lidiar con el dolor con esa descarga de dopamina. Pero eso no significa que no lo estuviera usando de una manera poco saludable", indicó Baldoni y reflexionó además que a menudo recurría a mirar imágenes y videos de mujeres desnudas durante momentos de dudas personales y baja autoestima.

"Y sabía que era un problema para mí cuando me decía a mí mismo que no quería hacerlo".

Las acusaciones de Blake Lively

Los comentarios pasados de Baldoni sobre la pornografía volvieron a salir a la luz después de la reciente denuncia de Lively contra su coprotagonista por acoso sexual y difamación, entre otras cosas.

La actriz de 37 años indicó en su querella legal, que fue publicada por The New York Times, que fue necesaria una reunión integral para abordar la conducta inapropiada de Baldoni en el set de su película "It Ends With Us," con la presencia incluso del esposo de Lively, Ryan Reynolds.

Baldoni, quien dirigió la película, recibió una advertencia para no mostrar "videos o imágenes de mujeres desnudas" a Lively. Además, se le aconsejó abstenerse de hablar sobre sus problemas anteriores con la pornografía y experiencias sexuales pasadas.

También se le advirtió que no hablara sobre aspectos personales del elenco y equipo, incluyendo genitales. Además, se le indicó que evitara comentarios inapropiados sobre la familia o el pesol de Lively.

La denuncia tabién destacó la importancia de adherirse estrictamente al guion aprobado y evitar contenido explícito adicional no descrito en el plan original. Se hicieron acusaciones contra Baldoni por presuntamente usar tácticas de "manipulación social" en un intento de empañar la reputación de Lively.

En respuesta a la acción legal, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, declaró que las acusaciones eran "completamente falsas, escandalosas e intencionalmente sensacionalistas."

También las calificó como un intento desesperado por rectificar la imagen pública dañada de Lively como resultado de sus propias declaraciones y comportamiento en relación con la promoción de la película.

"It Ends With Us" se estrenó en agosto de 2024 en medio de rumores persistentes de un conflicto entre Baldoni y Lively durante la producción.