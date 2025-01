Se hizo famoso en 'The Cosby Show', pero Geoffrey Owens sufre para cubrir sus gastos mensuales. Así lo reveló en un programa de televisión en su ciudad de Atlanta, en el que describió lo difícil que es la economía de un actor que no llegó al estrellato.

"Lucho cada día para llegar a fin de mes, y la gente no puede entenderlo porque me ven en la pantalla", indicó el actor, quien interpretó a Elvin Tibideaux en The Cosby Show, durante una entrevista en el programa el Big Tigger Morning Show en V-103 de Atlanta.

De hecho, se desempeñaba como cajero en un supermercado para completar su salario y poder cumplir con sus obligaciones financieras, pero la fama si bien no le da dinero, le saboteó el empleo.

Owens se vio obligado a renunciar a su trabajo en Trader Joe's después de un "ataque contra mi privacidad". En 2018, un cliente tomó una foto de Owens trabajando en la cadena de supermercados, y la instantánea rápidamente se volvió viral.

"Fue extraño porque alguien había estado en la tienda tomando fotos", recordó el actor de 63 años. "Y yo pensaba: 'Ahora que esto va a explotar, no me voy a sentir cómodo trabajando en esta tienda preguntándome quién anda por ahí con una cámara'. Sería demasiado raro. Soy una persona muy reservada".

Y añadió: "No es que lo dejara sabiendo que pronto ganaría mucho dinero ni nada de eso. Simplemente, sentí que no iba a ser capaz de soportar ese tipo de escrutinio y ataque contra mi intimidad".

La donación de Nicki Minaj

"Al principio, hubo algunas cosas negativas, básicamente en cuanto a la vergüenza laboral. Una especie de "dónde está ahora", continúa Owens. "Pero poco después llegó todo ese apoyo y ánimo de todo el mundo." Ese apoyo incluyó una suma global de dinero en efectivo de Nicki Minaj, 25 mil dólares para ser exactos, que Owens donó finalmente a una organización benéfica. Dijo que "no le parecía bien quedárselo" sin haber trabajado para ello.

El nativo de Brooklyn, Nueva York, describió que sus cheques residuales de la televisión "nunca fueron particularmente maravillosos", revelando que sólo actuó en "tal vez el 20% de los programas" de 'The Cosby Show'.

"La gente tiene una falsa impresión de lo que gana el actor promedio de clase media y de su capacidad para ganarse la vida en la industria", dijo Owens, graduado de la Universidad de Yale.

Owens también ha aparecido en 'The Haves and the Have Nots', de Tyler Perry, en el Oprah Winfrey Network (OWN), y en 'Power and Power Book II: Ghost', de 50 Cent, en Starz.

Owens protagoniza actualmente Poppa's House en CBS, protagonizada por Damon Wayans como Poppa, un popular DJ de radio de Nueva York, y su hijo Damon Wayans Jr.