La familia Peniche es una dinastía de actores que ha participado en importantes telenovelas de Televisa. El primero en salir en sus pantallas fue Arturo Peniche, quien logró consolidarse como talento exclusivo y labró un sólido camino para su hijo menor, Brandon Peniche. Sin embargo, su relación con la empresa no ha sido la más sencilla.

Brandon comenzó a coquetear con la actuación en 1998 con una corta, pero sustanciosa participación en 'Mujer, Casos de la Vida Real', la serie de antología creada por la gran Silvia Pinal. No obstante, su primera telenovela oficial para la empresa la grabó en 2009 y se tituló 'Verano de Amor'.

Este proyecto, a cargo del productor Pedro Damián, le permitió crecer como estrella y conquistar otras propuestas durante casi una década.

Sin embargo, como todo no es color de rosa, Arturo Peniche sorprendió a sus fans tras anunciar su repentina salida de Grupo Televisa en 2019.

Aunque al principio no quiso ahondar en los detalles y comenzó a escribir una nueva historia como presentador del programa 'Venga La Alegría' en TV Azteca, dos años más tarde se animó a contar su verdad en una dinámica de preguntas y respuestas vía Instagram.

"Me fui porque me sentía estancado, me sentía no valorado y no me arrepiento", sentenció de forma contundente.

En aquel entonces, el artista también reconoció que la empresa catapultó su carrera, pero hubo situaciones que no fueron de su agrado. Por ejemplo, la gota que derramó el vaso llegó cuando grabó en 2016 'Un Camino Hacia El Destino' junto a Paulina Goto y no terminó siendo como él esperaba.

"Me prometieron cosas que nunca me dieron y yo venía de hacer un gran éxito que fue A Que No Me Dejas", agregó.

El regreso de Brandon Peniche a Televisa

Como nada está escrito y la Tierra está en constante movimiento, el intérprete salió inesperadamente de la televisora del Ajusco y volvió a su casa matriz para grabar 'Contigo Sí' en 2021, proyecto que impulsó nuevamente su carrera y lo convirtió en el rostro protagónico de la nueva generación.

Públicamente se conocen pocos detalles detrás de la decisión que tomó, pero lo que sí queda claro es que hubo nuevos acuerdos. ¿Por qué? Después de esta telenovela protagonizó de manera consecutiva 'Nadie Como Tú' en 2023 y 'La Historia de Juana' en 2024, y ambas fueron un éxito.

Sumado a ello, fue elegido por José Alberto Castro como protagonista de 'Las Hijas de la Señora García' con el personaje de Arturo Portilla, a quien describe como un hombre "diferente a sus hermanos, un alma libre y mujeriego hasta que le llega el amor y lo transforma".

Dicho esto, se espera que el 2025 venga cargado de más producciones de la mano de la empresa.