En ocasiones, vivir bajo la sombra del talento de varias generaciones familiares se convierte en un fuerte peso sobre los hombros de alguien, pero este no es el caso de Camila Valero, hija de Stephanie Salas, hermana de Michelle Salas, nieta de Sylvia Pasquel, sobrina nieta de Alejandra Guzmán, y bisnieta de Silvia Pinal, quien poco a poco se ha ido consolidando como una firme actriz.

El público la conoce por sus roles protagónicos en series como 'Desenfrenadas', 'Héroes Por Accidente' y 'Pacto de Silencio', está última producida por Netflix, y no por su llamativo árbol genealógico.

Ahora, pareciera que todo está listo para que Valero llegue por todo lo alto a Estados Unidos con el estreno de 'La Historia de Juana', la producción mexicana basada en la historia venezolana titulada 'Juana La Virgen' del canal RCTV en 2002, que ha derivado en adaptaciones de todo tipo incluyendo dramas coreanos de K-Pop, novelas turcas y mucho más.

Pero antes de llegar a encabezar la producción de Televisa, Valero quiso siempre priorizar su talento por encima de su parentesco con Salas, Pasquel, Guzmán y Pinal para comenzar a forjar su nombre por sí sola.

Prueba de ello fueron los múltiples castings que realizó posterior a sus estudios en Nueva York de actuación, dónde aprendió a defenderse sola y comenzó de a poco buscando pequeños papeles para forjar su propia carrera y no depender de su familia en la actuación.

Esta experiencia la cuenta durante una entrevista con InStyle dónde explica los pasos pequeños que ha dado en la profesión hasta conseguir todo lo que se ha propuesto, como el protagónico de 'Pactos de Silencio'.

"Empecé con papeles muy pequeños, pero mi carrera ha tomado mucha fuerza (...) En la temporada de preproducción (de 'Pactos de Silencio') había duda de mí misma y de si iba a poder hacerlo, pero la verdad es que se hizo mucho trabajo previo a la a la filmación, lo cual agradezco porque ya que empezamos a filmar pude soltar y me sentí mucho más cómoda y relajada", señaló.

Camila Valero se suma al emporio familiar de la actuación

Aunque viene de una de las dinastías más exitosas de la cultura pop mexicana y de habla hispana, Camila ha hecho historia dentro de su familia de varias formas, como cuando se graduó en la carrera de Teatro en la New York University,

Yo quise prepararme (...) siento que es lo mismo con Juana que es la primera de su familia que se va a graduar de la universidad, como yo, que soy la primera de mi familia en graduarme de la universidad", dijo a la revisa ¡Hola!

Mientras que su bisabuela es una leyenda de la época del oro del cine mexicano e hizo historia en la telelvisión, la mamá de Valero, Stephanie de igual manera es actriz y cantante y se encuentra saliendo con el actor y productor de cine Humberto Zurita. Su hermana Michelle Salas hace carrera como modelo y es reconocida a menudo por ser hija de Luis Miguel.

Camila Valero también quiere probar nuevas cosas en el futuro

También en la charla con InStyle Valero reveló una de sus principales aspiraciones viene del lado de su papá: la música.

Según comentó, su intención es aprender, desarrollar y producir su propia música por lo que ya se encuentra investigando al respecto. Ese interés también es de familia. Pablo Valero es un reconocido productor musical y baterista, quien ha trabajado con Natalia Lafourcade, Sonexy y más.

"Estoy aprendiendo a producir, entonces también paso ratos tratando de descifrar los programas, ya tengo tengo un teclado para crear loops, entonces también me meto a ver videos o investigar cómo hacer más cosas. (...) Me gustaría hacer música, o sea producir mi propia música. Obviamente lo estoy aprendiendo pero pero sí están mis planes a corto plazo ya saber hacerlo bien. Me gustaría reaprender a tocar el piano", añadió, dejando claro que también tiene en mente explorar el cine.

De consolidarse en la música, Valero sumaría un logro más a una familia que ha destacado por mucho tiempo como una de las más influyentes en la escena pública de México.