Los actores y productores Blake Lively y Ryan Reynolds no asistirán a la ceremonia de entrega de los Globos de Oro de 2025, en medio de la guerra de la pareja de artistas contra su colega Justin Baldoni, por lo que ocurrió durante la filmación de la película 'It Ends With Us', o 'Romper el Círculo', como se llama en español.

El escándalo provocado por las demandas y querellas judiciales interpuestas por los equipos legales de Lively y Baldoni parece estar detrás de la decisión de los artistas de ausentarse de los premios, a pesar de que Reynolds está nominado a los Globos de Oro por su interpretación del antihéroe Deadpool en la cinta 'Deadpool & Wolverine', la tercera entrega de la saga.

Su compañero en la producción y uno de sus mejores amigos, Hugh Jackman, quien está en medio de su propio escándalo sobre la supuesta infidelidad con su coprotagonista de Broadway Sutton Foster que habría provocado su divorcio, tampoco estará presente en la gala del 5 de enero en el Beverly Hills Hotel.

La noticia fue revelada por Page Six, el portal de noticias de celebridades del diario The New York Post, donde se reportó declaraciones de una fuente cercana a la pareja, que les aseguró que "la decisión fue tomada antes" de que se conociera que Baldoni estaba demandando al diario The New York Times, que reportó la querella judicial de Lively contra su coprotagonista, productor y director de 'It Ends With Us'.

La guerra entre Blake Lively y Justin Baldoni

La ola de demandas y querellas judiciales en torno a 'Romper el Círculo' se ha convertido en uno de los peores escándalos de Hollywood en los últimos años y es, sin duda, una de las polémicas en ebullición del momento.

Mientras Lively y Reynolds evitan a la prensa y a sus colegas, Bryan Freedman, el abogado de Baldoni, dijo en una entrevista el viernes 3 de enero de 2024, que su representado tiene intenciones de hacer públicos todos los mensajes de texto entre él y la artista.

Asimismo, prometió dar más detalles del supuesto ataque verbal de Reynolds contra el cineasta y actor. De hecho, el esposo de Lively fue mencionado directamente en la demanda de Baldoni contra The New York Times, el medio de comunicación que reportó la primera querella judicial de la artista por supuesto acoso sexual y la orquestación de una campaña de difamación en su contra.

La organización que entrega los Globos de Oro indicó que, si bien Reynolds está invitado automáticamente por ser nominado, el nombre de Lively nunca se barajó como presentadora, por lo que solo asistiría acompañando a su marido. No hay información sobre siBaldoni tiene planes de ir a los premios o de asistir a alguna de las muchas fiestas que hay durante o detrás de la ceremonia.