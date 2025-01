Desde muy temprana edad, Viviann Baeza, la nueva conductora de 'Venga La Alegría', el programa de televisión de las mañanas en TV Azteca, supo que su norte estaba inmerso en el mundo del entretenimiento.

Hoy su entrega, su compromiso y sobre todo su persistencia le traen grandes frutos: ser presentadora de uno de los programas más importantes en México. Conoce sus inicios y su paso por la música.

La carrera de Viviann Baeza

Su caminar ha sido largo, fructífero, pero algunas veces lleno de espinas. Desde los 7 años, la joven queretana se ha abierto paso frente a los reflectores. Con tan solo 14, participó en el reality show 'La Academia Kids', la famosa versión infantil del reality 'La Academia', donde concursó con un grupo de niños muy talentosos.

Entre los más chicos que se ganaron el corazón de los televidentes, sin duda se encontraba Viviann, quien con su potente voz y el compromiso que la caracteriza, conquistó a la audiencia, pero no convenció del todo a los jurados del show.

A pesar de su destacada participación, la joven no logró pasar a semifinales y sus seguidores lo lamentaron por varias semanas. Pero su carrera no terminó allí, como un ángel caído del cielo llegó Laura Cortés, una de sus maestras en el reality, utilizando su ojo clínico y para ver el potencial de esta mexicana y la incentivó a estudiar en el Berklee College of Music de Boston, donde cursó dos veranos y se formó como una gran pianista.

Además, Viviann se dio la tarea de nutrir sus conocimientos en la American Academy of Dramatic Arts en Nueva York, mientras no dejaba de participar en festivales importantes y otros no tanto, de México.

Otro de sus grandes logros fue quedar en el casting de 'La Voz de México' en 2019. En dicho concurso, fue parte del equipo de Belinda y obtuvo el tercer lugar de la edición tras interpretar 'Carusco'.

Leer más:: El legado del fallecido artista mexicano Danny Buster al movimiento de ska y rock latino

Un nuevo y exitoso rumbo

Pero la música, al parecer, no es la que la llevaría al estrellato, aunque sí la ayudó mucho a darse a conocer. Lo que realmente le permitiría cumplir su sueño de estar consolidada en televisión sería la conducción.

Viviann se abrió paso como host tras conducir programas como 'Aquí el que no cae, resbala' de Cablecom y también tuvo su trabajo como locutora en Querétaro – Ciudad de México.

Después de todo eso, lanzó su primer disco titulado 'En Pedazos', intentando seguir como cantante, pero la vida le insistía en que debía continuar como presentadora: fue conductora del programa musical 'Deezer Live', transmitido por Azteca Uno.

Ahora, luego de una larga caminata, a veces llena de obstáculos, Baeza consigue materializar su trabajo soñado en la televisión mexicana.

Viviann Baena se estrena en 'Venga la Alegría'

Ser parte del programa de las mañanas de TV Azteca era la oportunidad que estaba buscando, a pesar de que debía dejar a un lado su pasión por la música.

"Hoy oficialmente me integro al equipo de 'Venga la Alegría', que bueno, era algo demasiado esperado para mí. Estoy feliz, estoy muy agradecida con mi productora, con Adrián Ortega, con Ana Vega, por darme esta oportunidad. Llegué cubriendo y la verdad es que nunca imaginé formar parte ya oficialmente de la familia de 'Venga' y hoy estoy súper comprometida con el público", expresó la artista mexicana frente a la prensa.

Indudablemente, luego de casi ocho años de iniciar en 'La Academia Kids' y tras un camino de intensa preparación y disciplina, Viviann se ha transformado en una verdadera y polifacética estrella con un futuro repleto de logros, sea en la música o en la conducción.