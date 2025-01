La icónica actriz mexicana, Ana Martín, conocida por sus destacadas actuaciones en telenovelas como 'La desalmada', 'Destilando amor', y 'Rubí', sufrió un incidente durante la grabación de su última producción televisiva que preocupó a sus fanáticos y compañeros.

¿Qué le pasó?

El 7 de enero, mientras Martín se encontraba grabando una escena en exteriores para su nueva telenovela, ocurrió el incidente. Según fuentes cercanas a la actriz, la caída se produjo debido a la superficie resbalosa y a que sus zapatos eran planos, lo que hizo que perdiera el equilibrio y cayera sobre piedras.

La cuenta de 'X' de @gilhuertaglez informó que la actriz sufrió un accidente durante el rodaje de la telenovela en Tlayacapan. Además, mencionó que el protagonista David Zepeda fue el primero en acudir en su ayuda.

"Nuestra querida @AnaMartinActriz tuvo accidente mientras grababa la novela "Amar" en tlayacapan.... David Zepeda corrió en su auxilio.... pronta recuperación", indicó.

Nuestra querida @AnaMartinActriz tuvo accidente mientras grababa la novela "Amar" en tlayacapan.... David Zepeda corrió en su auxilio.... pronta recuperación — gil huerta (@gilhuertaglez) January 8, 2025

Afortunadamente, Ana Martín aseguró que no sufrió lesiones graves y que ya se encuentra en casa recuperándose.

Su estado de salud actual

En una entrevista después del incidente, la artista tranquilizó a sus fans al asegurar que su salud no se vio afectada de manera grave. "Me caí, era en piedras y como mis zapatos son planos, me resbalé y me caí. No pasó nada, ya estoy en casa", explicó la actriz.

Además, agradeció el apoyo recibido por parte de sus compañeros durante el incidente y confirmó que continuaría con las grabaciones.

"Mañana llego a mi llamado, estoy bien. Ya no hicimos la escena, no por la caída, sino por la luz. No tengo nada. Gracias por preocuparse, pero no pasó nada", dijo Ana Martín, poniendo fin a los rumores que sugerían que su salud podría estar en riesgo.

EN EXCLUSIVA | La actriz Ana Martín habla después de sufrir aparatosa caída durante la grabación de una telenovela. 😱



¡Muchas gracias por la confianza mi querida Anita (@AnaMartinActriz)! pic.twitter.com/i7zMthv4Wk — Carlo Uriel (@SoyCarloUriel) January 8, 2025

Emocionada por el proyecto

La actriz, que siempre ha estado activa en sus redes sociales, se encuentra trabajando en las grabaciones de la telenovela de Nacho Sada titulada 'Amar'. De hecho, horas previas al accidente, Ana compartió algunas historias de lo que se presuma se trasladaba al set de grabación.

En dichas historias, se podía observar a la actriz bastante emocionada a pesar del frío que expresó estaba haciendo en México.

La telenovela contará con la participación de Eva Cedeña y David Zepeda como protagonistas y tiene previsto estrenarse en febrero de 2025 a través de las pantallas del canal Las Estrellas.