Los incendios forestales que arrasan Los Ángeles, desde hace cuatro días han causado al menos 11 muertes y destruido más de diez mil edificios. El fuego avanza hacia zonas residenciales, provocando nuevas órdenes de evacuación en áreas como Brentwood, Encino y el Getty Center.

Entre las propiedades amenazadas se encuentra la mansión que perteneció a la fallecida cantante Jenni Rivera, ubicada en Encino, California.

Ante la amenaza inminente, los hijos de Jenni Rivera se pronunciaron

Jenicka López expresó su tristeza en redes sociales: "La casa que me hizo amar el valle, la casa por la que mi mamá trabajó duro, el último lugar donde la vi, la casa que ustedes conocen y aman. Incluso si ya no es nuestra me entristece ver que posiblemente desaparezca en las próximas horas. Orando por nuestros bomberos y Los Ángeles".

Por su parte, MichelAngelo Rivera compartió: "Me temo que la casa de Mamá no llegará hasta mañana, aunque no he puesto un pie en esa casa durante 10 años, esa mie.. duele".

La mansión representa no solo el éxito de Jenni, sino también recuerdos familiares invaluables.

La propiedad destaca por su lujo

La residencia, donde Jenni vivió sus últimos tres años, ocupa casi mil metros cuadrados. Construida en 1999, cuenta con siete habitaciones y nueve baños. La suite principal incluye una sala con chimenea y terraza.

Tiene un comedor conectado a una escalera que lleva a los cuartos familiares, una sala con pared de gabinetes y una cocina enorme con isla triple de mármol blanco. También hay un gimnasio, sala de juegos y un cuarto de medios de última generación.

La mansión de Jenni Rivera, ubicada en Encino, California, fue adquirida por Nick Lachey y su esposa Vanessa Minnillo en 2016 por cuatro millones de dólares.

Actualmente, la propiedad está valorada en siete millones de dólares (aproximadamente 136 millones de pesos mexicanos), y con los recientes incendios en Los Ángeles, su valor y seguridad se encuentran en una situación crítica.

El incendio de Palisades...

Se considera el incendio más grande y ya ha quemado 8.740 hectáreas desde el martes pasado. Solo está contenido en un 8%, según el Departamento de Bomberos de California (Cal Fire).

Otro incendio, el Eaton Fire cerca de Altadena y Pasadena, ha arrasado 5,665 hectáreas con solo un 3% de contención. En total, los incendios han forzado la evacuación de ciento cincuenta y tres mil residentes en Los Ángeles.

@vasy_madrid increíble...En enero de 2025, se enfrentó a incendios forestales devastadores, incluidos Palisades y Hurst, y Eaton. Impulsados por vientos severos de Santa Ana y condiciones de sequía extrema, estos incendios causaron destrucción, evacuaciones y pérdidas generalizadas. Sean testigo del poder en bruto y el impacto de la naturaleza en este dramático metraje..#california #losangeles #fuego #disasters ♬ original sound - Disaster Today

Las autoridades han impuesto un toque de queda en las áreas afectadas desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m. El presidente Joe Biden comparó la situación con "un escenario de guerra".

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, confirmó que el incendio Sunset en las colinas de Hollywood ya está 100% controlado.

La lucha contra el fuego continúa en otras áreas

El jefe de bomberos del condado, Anthony Marrone, informó que el incendio Eaton ha crecido y ahora cubre más de cinco mil quinientas hectáreas, sin estar contenido. Más de mil quinientos bomberos combaten las llamas.

La situación se complica por problemas de abastecimiento de agua. Janisse Quiñones, del departamento de agua y electricidad de Los Ángeles, explicó que la demanda cuadruplicó lo normal durante 15 horas seguidas, reduciendo la presión del agua.