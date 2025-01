La periodista e influencer Cristina Porta era famosa en España por sus coberturas deportivas y su trabajo como creadora de contenido. Sin embargo, su paso por 'La Casa de los Famosos' de Telemundo y toda la controversia que creó en la cuarta temporada la dio a conocer entre los fanáticos de Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica.

Amada por unos y criticada por otros, la española no pasó desapercibida en el reality que se transmitió a principios de 2024, gracias a su arrolladora personalidad y los diferentes enfrentamientos que protagonizó con Alfredo Adame, a quien acusó públicamente de acosador.

Su estancia en la casa fue bastante larga y cuando estaba a punto de colarse en la gran final, un giro inesperado llevó a su eliminación.

Pero, ¿qué hizo después del programa?

Cuando la burbuja en la que vivió por más de 100 días explotó, se topó con una realidad compleja y difícil de asimilar. El hate en las redes sociales era impresionante, pero el respaldo de sus fanáticos y nuevas propuestas también formaron parte del proceso.

Casi de inmediato, la cadena la invitó a participar en otros realities, pero dijo que no porque no quería encasillarse en este formato.

"Me han propuesto varios, pero ya te digo que en los de este verano, no me vais a ver. He dicho que no porque tampoco me quiero encasillar. No me veo ni en La Isla, ni en Los 50, ahora necesito trabajar en lo mío. Más adelante quién sabe", declaró en junio de 2024.

Tiempo después, Cristina se destacó como conductora invitada en el programa 'La Mesa Caliente' de Telemundo junto a personalidades como Verónica Bastos, Myrka Dellanos y Giselle Blondet. Este espacio es conocido por debatir sobre diferentes temas de actualidad.

"Muchas gracias por la oportunidad, Telemundo. Hay que cosechar. De verdad estoy muy emocionada", expresó.

Luego, encontró un nuevo proyecto audiovisual de la mano de la plataforma española de televisión Mitele Plus como presentadora de 'Un Amor para Lucía', un dating show protagonizado por Lucía Sánchez con el objetivo de buscar una pareja para la española después de dos fracasos amorosos.

El citado proyecto se estrenó el 4 de noviembre de 2024 en la multiplataforma digital de Mediaset España.

Por si fuera poco, las colaboraciones con importantes marcas internacionales no faltaron. Su cuenta de Instagram se convirtió en el escenario perfecto para presumir de sus trabajos con firmas de ropa fina, maquillaje y otros artículos de gran relevancia.

También ha participado en importantes eventos públicos, entre ellos el lanzamiento de la plataforma Divergente España, donde lució imponente con un conjunto de falda y chaqueta de manga larga color amarillo, zapatos stilettos negros, el cabello suelto con ondas y un maquillaje perfecto para su rostro.