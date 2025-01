In English

Brooke Shields revivió su polémica disputa con Tom Cruise en su más reciente autobiografía 'Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old'. La actriz de 59 años reflexiona sobre por qué sintió la necesidad de defenderse después de que Cruise la criticara en 2005 por usar medicamentos para tratar la depresión posparto.

"Si Tom hubiera arremetido públicamente contra mí antes de que me convirtiera en madre, probablemente me habría quedado callada", escribió Shields. "Habría ignorado su ridículo discurso. Quizá me habría conformado con observar cómo este hombre tan famoso se apropiaba de mi experiencia para impulsar su propia (delirante) agenda".

Shields señaló que su perspectiva cambió tras convertirse en madre y cumplir 40 años, lo que le dio la confianza para enfrentar las críticas de manera directa.

La disputa comenzó cuando Shields compartió sus luchas con la depresión posparto en su libro de 2005, 'Down Came the Rain'. Cruise, un conocido defensor de la Cienciología, desestimó su decisión de tomar medicamentos y declaró en el programa Today: "No existe tal cosa como un desequilibrio químico. Lo que digo sobre Brooke es que hay desinformación. Ella no entiende la historia de la psiquiatría".

Shields, sorprendida por los comentarios, describió la experiencia como un momento que la dejó "aturdida". Escribió en sus memorias: "Quedarme sentada en silencio y permitirme ser atacada podría haber sido mi respuesta una década antes... pero ahora estaba fortalecida por la experiencia de vida". Shields respondió a las declaraciones de Cruise con un artículo de opinión en The New York Times, condenando lo que llamó su "ridículo discurso" y sus declaraciones "peligrosas".

A pesar de la controversia, Shields y su esposo, Chris Henchy, asistieron a la boda de Cruise con Katie Holmes en 2006. En sus memorias, Shields confirmó que Cruise se disculpó posteriormente, aunque la disculpa no fue pública.

"No fue la mejor disculpa del mundo, pero fue lo que él pudo ofrecer, y yo la acepté", compartió.

Shields ha hablado previamente sobre el incidente, calificando los comentarios de Cruise como "ridículos" y reflexionando sobre las dinámicas de poder que rodearon su disputa. "No se trata de lo moral, lo correcto o lo bueno. Se trata de quién tiene más poder", señaló en su documental de Hulu de 2023, 'Pretty Baby: Brooke Shields'.