La actriz y modelo estadounidense Brooke Shields está por lanzar su tercer libro y está contando de todo, incluyendo una operación en sus partes íntimas que le hizo un cirujano sin su permiso.

Su próxima autobiografía tiene el título de 'Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old: Thoughts on Aging as a Woman', que podría traducirse como 'Brooke Shields No Tiene Derecho a Envejecer: Reflexiones Sobre Hacerse Mayor Siendo Mujer, aunque todavía no sabemos el oficial en español.

Como se puede inferir, en la obra, la actriz de 59 años da más detalles sobre su vida e incluso cuenta sus encuentros afortunados y desafortunados con cirujanos plásticos y procedimientos estéticos.

Una operación sin permiso

Ya se han difundido algunos extractos del libro y uno de los más impactantes incluye una fuerte anécdota. Shields cuenta cómo desde que estaba en el colegio sufría rozaduras, sangrado y molestias debido a la longitud de sus labios vaginales, por lo que su "maravilloso" ginecólogo le recomendó que se sometiera a una reducción de labios.

"Por supuesto, eso no lo cubre el seguro porque se considera cosmético, lo cual es muy interesante", escribió Shields. Aun así, decidió hacerse el procedimiento creyendo que aliviaría su malestar. Pero cuando visitó a su cirujano plástico de Beverly Hills para su revisión postoperatoria, éste le dijo "orgulloso" que le había añadido "un pequeño bono" que ella no había pedido ni consentido: rejuvenecimiento vaginal.

Según los Institutos Nacionales de Salud, el rejuvenecimiento vaginal reduce el diámetro de la vagina "principalmente por razones sexuales".

Shields describió estar "estupefacta", comparando la "invasión ... irreversible" con una "una especie de violación".

Shields dijo que ocultó el rejuvenecimiento a su marido, Chris Henchy, "durante mucho tiempo" porque sentía "vergüenza".

¿Demasiada información?

A pesar de que la historia es "demasiado gráfica o simplemente TMI", Shields sintió que tenía que compartir su experiencia para ayudar a otras mujeres.

"Si queremos cambiar la forma en que abordamos y hablamos de la salud de la mujer, tenemos que sacar a relucir cuestiones incómodas pero muy reales", afirmó. 'La vergüenza ya no es una opción".

"Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old: 'Thoughts on Aging as a Woman' está disponible para reserva antes de su lanzamiento oficial el 14 de enero.

-- Con información de TMX