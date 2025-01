La actriz y presentadora mexicana Thalí García confesó que contempla participar en la nueva temporada de 'La Casa de los Famosos', a pesar del escándalo mediático que protagonizó con Telemundo y la productora Endemol en 2024.

La intérprete dejó atónitos a sus seguidores tras sus recientes declaraciones sobre el reality.

Para entrar en contexto, luego de su abrupta salida de la cuarta temporada de 'La Casa de los Famosos', recordemos que ella pateó una puerta y abandonó el reality, Thalí acusó públicamente a Telemundo y Endemol de presunta manipulación y secuestro.

"Yo me metí a este trabajo porque corrieron a mi marido injustificadamente a días de comenzar su proyecto", comentó en marzo de 2024.

En ese momento también aseguró que la producción la drogó sin su consentimiento al momento de entregarle una pastilla que no conocía. Ella confesó que cuando la tomó veía doble y afortunadamente estaba en compañía del cantante Lupillo Rivera.

Sin embargo, a pesar de la experiencia que experimentó y la batalla legal que ella misma desencadenó, Thalí admitió que contempla la posibilidad de volver.

Si bien en agosto del pasado año informó que llegó a un acuerdo con la empresa y cerró un capítulo doloroso en su vida, nadie se imaginó que la actriz de la serie 'El Señor de los Cielos' quisiera participar en la próxima temporada de 'La Casa de los Famosos'.

Fue durante una entrevista con el periodista Gerardo Escareño para su programa 'Vaya, Vaya' que Thalía expresó su sentir.

"Me quedé con un algo que, en este momento no te puedo decir qué es, pero me quedé con un algo que a lo mejor mi corazón necesita cerrar, que a lo mejor se me dará o nunca se me dará, y también hay que aprender a vivir con eso. Con el corazón en la mano te digo, chance, sí entraría", comentó.

La artista también destacó que Telemundo fue su casa por más de una década y su regreso serviría para estar en paz.

"Esa casa fue mi casa por 13 años, sabes de qué casa te hablo, Telemundo fue mi casa 13 años, 13 años de historias increíbles, como todo en la vida y como todos los trabajos, hay sus cosas buenas y sus cosas malas, pero fueron muchos años, fue más de una década de cosas gratificantes", agregó.

Sin embargo, a pesar de su añoranza por volver, aclaró que todavía no ha recibido una invitación.

"La verdad es que hasta este momento, no es así. O sea, hasta este momento yo no he recibido una invitación y te voy a decir algo más fuerte, sí me quedé con ganas de que llegara la invitación, sí es algo que por loco que parezca, es algo que a lo mejor mi alma y corazón necesitaban", indicó.

Sumado a ello, señaló que a "lo pasado, pisado" y entre sus planes no está recapitular los malos momentos.

"Estamos tan cercanos al estreno que yo lo veo muy difícil, como te dije al principio de esto, me quedé con ganas de que llegara para saber qué hubiera decidido, qué hubiera sentido, como para que no fuera un supuesto, pero hasta este momento no hay invitación", concluyó.

El estreno de 'La Casa de los Famosos All Stars' está programado para el próximo 4 de febrero.