Sin haberse estrenado, La Casa de los Famosos All Star ya está generando temas de conversación y enfrentamientos entre los aún no confirmados participantes de esta nueva edición del reality show.

Aunque Telemundo aún no ha hecho oficial la lista de los concursantes de esta temporada, algunas de las personalidades que formarán parte ya han dicho por su cuenta que se encuentran dentro de este nuevo proyecto.

Con ello, han iniciado las polémicas y las ya esperadas guerras entre las distintas celebridades que se verán las caras próximamente. Una de las más esperadas por el público ha sido la siempre controversial Laura Bozzo.

La conductora de televisión y abogada de origen peruano ha sido una de las primeras que anunció que sí estará en la casa más famosa de la televisión. Sin embargo, no todo ha sido color de rosas para Bozzo quien se verá de frente con Alfredo Adame, quién también ha confirmado su participación.

El pleito entre ambos empezó hace varios años y al enterarse que coincidirían en la nueva edición de La Casa de los Famosos, Adame se mostró listo para la guerra, aunque también está dispuesto a una tregua y algo más si la peruana se lo permite.

"Tendré el gusto de darle lata. Se portó mal conmigo. Se quiso pasar de lista y le salió el gallo respondón. Yo le puse el apodo de 'la momia' y la quise meter al bote. La pondré en su lugar si se mete conmigo", expresó Adame tras anunciar que será parte del reality.

Pero este no es el único enfrentamiento que le espera a Bozzo al interior de la Casa. Alicia Machado es otra de los famosos que anunció que estará en el show, hecho que no le causó ninguna gracia a la peruana.

El descontento ha sido tal, que la misma Laura amenazó con retirarse del proyecto si la actriz venezolana asiste. La riña entre ambas se debió a unos comentarios que la penalista hizo sobre Daniella Navarro durante la segunda edición del programa.

Estos no fueron tomados a bien por la venezolana quien en su momento aseguró que al igual que Daniella, Bozzo la habría criticado por su vida sexual desde hace varios años, aunque la conductora de televisión asegura que no tiene ningún problema con ella y que simplemente no le agrada por su actitud de diva.

"A mí la verdad la gente soberbia y que se siente la dueña y todo lo demás, es gente que a mí, particularmente, no resisto", comentó Bozzo en una entrevista refiriéndose a Machado.

Aunque aún no ha dicho nada, Niurka Marcos es otra que podría hacer de las suyas en esta nueva temporada de la Casa. La vedette cubana también ha tenido fuertes encontronazos con Bozzo.

Si bien la cubana se mostró entusiasmada cuando entró a la casa durante la segunda temporada y saludó con emoción a Laura, esta mostró sus reservas recordando que anteriormente Niurka la había atacado por su físico. Esta situación creció con el paso de los días convirtiendo a ambas en las protagonistas de varias peleas.

Pero Laura no es la única famosa que está lista para enfrentarse a viejos enemigos. El Huracán Boricua, mejor conocida como Maripily es otra de las participantes que podría traer consigo muchas controversias en la edición All Star del reality.

La ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos Telemundo no estuvo exenta de drama durante su paso por el programa y una de sus peleas más recordadas fue la que sostuvo con Aleksa Génesis, exnovia del cantante Nicky Jam.

Aunque todo parecía haber quedado atrás, Aleksa asistió a las funciones de la obra de Maripily en Puerto Rico, ya que su actual pareja Clovis Nienow era parte del elenco. La venezolana asegura que la boricua no perdió la oportunidad para insultarla y humillarla frente al público.

"Yo pensé que ya eso había quedado bien, que ya había quedado atrás...Se salió del libreto. Fue un poco grosera, fue déspota. Incitó a que su público me abucheara y no lo logró", declaró Aleksa en una entrevista para el podcast 'No lo cuentes'.

Por su parte Paulo Quevedo es otro de los famosos que también ha tenido problemas con Maripily. A pesar de mantener una amistad, el actor mexicana ha declarado que esto llegó a su fin luego de que el Huracán Boricua lo acusara a gritos de haberle robado un cargador.

"Es un robo a través de un patético cargador y de ahí se empezó a generar otros chismes en donde me bloqueó...la he tratado como ella se merece y yo he recibido totalmente todo lo contrario, así que sí estoy muy decepcionado con Maripily", declaró el también modelo.

Pero Paulo tiene sus propias controversias, ya que dentro de la Casa llegó a crear un vínculo con Cristina Porta, asegurando que él se enamoró de ella. El mexicano ha acusado a la española de infiel llamándola infiel y promiscua.

Cristina, por su parte no se ha quedado callado y ha mencionado que su relación con Paulo ha sido tóxica, por lo que ella tomó la decisión de alejarse y ponerle fin. A pesar de que ella ya había confirmado su participación, todo indica que dará un paso atrás y no formará parte del elenco.

"Durante muchos meses no has respetado que yo no quería estar contigo y no porque yo no hubiese sentido nada, sino porque yo ya había tomado la decisión de que yo no iba a estar en una relación tóxica nunca más", comentó la periodista española.

Regresando a Maripily, entre sus polémicas más recientes, la puertorriqueña le declaró la guerra al actor y presentador mexicano Poncho De Nigris, luego de que él asegurara que Wendy Guevara le ganaría sin problema a Maripily.

La pelea llegó hasta la televisión en el programa 'Hoy Día'. La boricua aprovechó para dedicarle unas palabras al mexicano que también se encontraba presente en el set tras de cámaras.

"Yo gané La Casa de los Famosos porque soy auténtica...Deja de estar mencionando mi nombre porque tú no conoces quien soy yo. Cuando entres a un reality menciona tu nombre, se auténtico, no seas un mueble más... Yo voy a entrar a la casa y me quiero ir a un día de votaciones contigo para ver quién es quién", sentenció la boricua en televisión.

Pero esta situación no se quedó entre ambos, ya que la misma Laura Bozzo emitió su opinión al respecto lo que la involucró indirectamente en una nueva polémica.

Aunque Maripily nunca mencionó directamente a Bozzo, sí señaló que habían muchas personas hablando sobre su reciente encontronazo con Poncho solo para colgarse de su fama. Esto molestó a la peruana quien dijo "No sé ni quién es. Donde yo piso, pocos pisan", respondiendo a la puertorriqueña.

Hasta el momento Maripily no se ha pronunciado, pero se espera que las peleas previas al estreno del reality continúen y terminen desatando un caos al entrar a La Casa de los Famosos.

Otra figura polémica que ya ha confirmado su participación en esta nueva edición del programa de Telemundo es Adrián Marcelo, que si bien no tiene ninguna riña con los posibles participantes del show, no sería una sorpresa que terminara pasando.

Todo indica que esta nueva temporada de La Casa de los Famosos que reunirá a grandes y controversiales figuras del medio será la más explosiva jamás antes vista.