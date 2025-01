El modelo y presentador mexicano Rodrigo Romeh confirmó su participación en la nueva edición del reality 'La Casa de los Famosos All Stars'. ¿Habitante, panelista o invitado? Te contamos.

El estreno de la quinta temporada del programa más exitoso de Telemundo está a escasas semanas y son muchas las expectativas que giran en torno a quienes estarán participando, en lo que promete ser una etapa épica, insuperable y mediática.

En este sentido, el nombre de Rodrigo comenzó a sonar con fuerza en las últimas semanas como posible confirmado.

¿Quién es Rodrigo Romeh?

Rodrigo, de 35 años, participó en la cuarta temporada de 'La Casa de los Famosos' y fue una de las grandes sorpresas. Al principio no era uno de los favoritos del público, pero cuando el famoso "Cuarto Tierra" se consolidó, el apoyo hacia él fue realmente impresionante.

Aunque estuvo cerca de abandonar el programa en varias ocasiones, se convirtió en el primer finalista contra todo pronóstico. Durante una dinámica llamada "Bosque encantado" en la última semana, consiguió el anhelado ticket dorado que lo catapultó directo a la gran final.

Ya en la última gala, quedó agarrado de manos con la puertorriqueña Maripily Rivera, siendo ella la ganadora y él segundo finalista.

¿Estará en la nueva temporada?

Telemundo anunció la edición All Stars del reality y esto significa que muchos participantes de temporadas anteriores volverán para dar la pelea. Todavía se desconoce la identidad de muchos de ellos, pero el público puso sobre la mesa a Rodrigo.

Sin embargo, recientemente el mexicano concedió una entrevista para el portal Al Punto Noticias y se sinceró al respecto.

"La verdad es que es un gran tema, todo el tema de la farándula, todos los conflictos, todo lo que se vive es algo a lo que no estoy acostumbrado, entonces prefiero mantener cierta distancia. Sí me verán probablemente en algo por allá, no voy a decir mucho, pero no voy a entrar yo", comentó. Esto supone que podría ser panelista o invitado en las galas.

Del mismo modo, reconoció que quiso priorizar su paz mental antes de cualquier exposición pública, y cómo no, si en la pasada temporada de 'La Casa de los Famosos' protagonizó fuertes enfrentamientos con Lupillo Rivera, quien al principio era su gran aliado.

"No va a ser en esta ocasión, aparte está muy reciente. Parece que no ha parado La Casa, para mí me vino a cambiar la vida", concluyó.

El estreno de la nueva entrega está programado para el próximo 4 de febrero a través de las pantallas de Telemundo.