El polémico artista estadounidense Billy Ray Cyrus, padre de la superestrella Miley Cyrus, tuvo una lamentable presentación en el 'Liberty Ball', una de las galas con las que se celebró la toma de posesión del presidente Donald Trump.

La actuación del cantante de country creó controversia rápidamente en redes sociales, no por su música, sino por los múltiples problemas técnicos y la actitud que mostró durante su presentación.

Cyrus, de 63 años, comenzó su set con 'Achy Breaky Heart' y continuó con 'Old Town Road'. Sin embargo, la noche no se desarrolló como se esperaba.

¿Qué sucedió?

Durante su interpretación, el artista se dio cuenta de que no podía escuchar su guitarra y preguntó repetidamente al equipo técnico si alguien estaba despierto para ayudarlo. "¿Mi guitarra sigue encendida? Creo que me apagaron. Ya no escucho mi guitarra. ¿Está alguien despierto?" exclamó, lo que generó risas y críticas entre los asistentes y espectadores en línea durante la transmisión del evento.

Sin embargo al no obtener respuesta, el cantante prosiguió quejándose de la falla: "¿Puede alguien encender mi guitarra de nuevo? Vamos a cantar un poco más. ¿Quieren que cante más o solo quieren que me largue del escenario? No me importa un comino."

Muchos usuarios cuestionaron si Cyrus realmente estaba cantando en vivo o si estaba haciendo lip-sync, ya que durante parte de su presentación se proyectaba el video musical de 'Old Town Road' detrás de él.

A pesar de los contratiempos, Cyrus intentó mantener el ánimo al decir: "Cuando tienes problemas técnicos, tienes que seguir adelante", haciendo eco del famoso lema de Trump: "¡Tienes que luchar!".

Esto no fue suficiente para aplacar las críticas. Los fanáticos lamentaron la falta de energía y calidad vocal del cantante, describiendo su actuación como un "desastre épico".

¿Quiénes salvaron la velada?

Además de Cyrus, otros artistas como Kid Rock, Village People, Nelly, Jason Aldean también se presentaron en el evento.

Sin embargo, la atención se centró casi exclusivamente en la actuación del exmarido de Tish Cyrus. El fallo en su voz, los problemas técnicos y su actitud durante el evento, dejó a muchos preguntándose cómo una estrella con tanta trayectoria pudo fallar en un evento tan importante.

Aunque los espectadores no quedaron satisfechos con la presentación de Billy, su actitud no es nada que sorprenda o que no se haya visto antes. El padre de Miley Cyrus siempre ha sido un personaje famoso gracias a sus polémicas, incluso hasta con sus hijos.

Algunas de las más destacadas fueron sus controversiales divorcios, tanto como el de su último matrimonio con Johanna Rose Hodges, mejor conocida como Firerose, y con Tish Cyrus, la madre de Brandi, Trace, Miley, Noah y Braison, quienes no lo perdonan por dejar a su madre por un mujer mucho más joven.

Además, el matrimonio de Billy y Firerose contribuyó a que la relación entre Miley y su padre se deteriorara aún más, cuando surgieron supuestos comentarios ofensivos del intérprete hacia su hija.

Aunque Billy fue un gran artista para la época de los 90, cuando lanzó su álbum 'Some Gave All', con el que se convirtió en un fenómeno en la música country y lideró todas las listas musicales, todas estas polémicas familiares lo han alejado de ese lugar y hasta ahora no ha vuelto a recuperar ese nivel.