Hoy se llevó a cabo la juramentación de Donald Trump como el nuevo presidente de Estados Unidos. Al evento asistieron varios invitados, entre ellos el empresario y magnate Jeff Bezos junto a su novia, Lauren Sánchez, quien ha sido duramente criticada por la internet, pero apreciada por algunos de los presentes. Entre ellos, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg.

Por segunda ocasión, el esposo de Melania Trump se convirtió en el comandante en jefe su país.La investidura y toma de posesión tuvo lugar en el interior del Capitolio de Washington, específicamente en la sala Rotonda ubicada bajo la cúpula del edificio, rompiendo un protocolo de décadas.

Al evento asistieron políticos de diferentes países, famosos y empresarios, entre ellos Bezos en compañía de su prometida.

El look de Lauren Sánchez en Washington

La expresentadora de noticias mexicoamericana, y ahora escritora, se robó las miradas tras acudir con un atuendo bastante criticado en redes sociales. Ella lució un conjunto completamente blanco conformado por un pantalón de campana y un blazer, pero la cereza del pastel fue el top de lencería que marcaba su pecho.

A diferencia de otras figuras que llegaron con looks más recatados, como la tercera hija de Donald Trump, Ivanka Trump, quien lució un moderno traje de manga larga acompañado de un cinturón delgado, Lauren eligió una pieza que para muchos era inapropiada.

Este conjunto, firmado por la prestigiosa marca Alexander McQueen, no pasó desapercibido y creó un fuerte debate en las plataformas digitales.

Para muchos usuarios, su apariencia desentonaba con la solemnidad del momento y por esa razón se convirtió en una comidilla.

"Necesita contratar a una persona que la asesore. Muy mal", "Realmente su ropa estuvo fuera de lugar", "Cómo va a lucir una lencería de encaje visible", "No puede ser", "Todo mal", "Esa ropa no me gusta", "Se ve hermosa, pero sin duda alguna no está acorde para la ocasión" son algunos de los mensajes que reposan en Instagram y X.

Pero Lauren no solo habría llamado la atención de los fotógrafos, sino de quienes estaban a su alrededor, entre ellos Zuckerberg, director ejecutivo de Meta. Hay imágenes que muestran como el dueño de empresas como Facebook e Instagram casi deja los ojos en el escote de Lauren.

La imagen en cuestión fue tomada durante la juramentación de Trump como presidente y en solo minutos le dio la vuelta al mundo.

Los escándalos de Jeff Bezos y su novia

Esta no es la primera vez que Lauren está en el centro de una controversia, pues se la consideró el detonante de la separación de Bezos y su exesposa Mackenzie Scott. La pareja ha estado exhibiendo su amor desde hace dos años, lo que ha coincidido con un cambio importante en la imagen del dueño de Amazon y en la diversificación de sus actividades.

Actualmente, la experiodista enfrenta una demanda por parte de su exentrenadora de yoga, quien la acusó de haberle robado la idea para el libro "The Fly Who Flew To Space', publicado por Lauren en agosto.

Alanna Zabel, quien fuera su instructora de yoga del 2007 al 2010, asegura que es un plagio de su libro infantil 'Dharma Kitty Goes To Mars'.