La estrella de la música country Carrie Underwood se presentó en la investidura de Donald Trump con una interpretación a capela del clásico de Ray Charles, "America the Beautiful", después del discurso inaugural del expresidente.

Tras un inicio musical que terminó tan rápido y abruptamente como comenzó, hubo un largo momento de incómodo silencio mientras la audiencia esperaba que la música volviera.

Underwood, quien originalmente estaba programada para cantar el himno después de la toma de posesión de JD Vance, decidió tomar el control de la situación tras los problemas de sonido. Al final, la ganadora de American Idol 2005 inició una versión a capela de "America the Beautiful", acompañada por las voces de los asistentes que se unieron al coro.

Carrie Underwood en la juramentación de Trump

Un portavoz del Comité Inaugural Trump-Vance había filtrado la noticia una semana antes de la ceremonia, la cual oficializa el juramento del presidente electo Trump y el vicepresidente electo JD Vance para asumir sus cargos el 20 de enero, coincidiendo con el Día de Martin Luther King Jr.

Luciendo un vestido sin mangas en tonos plata y beige, acompañado de joyería a juego, la cantante realizó su presentación en un recinto cerrado, cambio anunciado el viernes debido a las temperaturas peligrosamente bajas previstas en la capital del país. Se esperaba que los termómetros rondaran los -6°C al mediodía, cuando el presidente electo prestaría juramento, lo cual está aproximadamente 10°C por debajo del promedio para esa fecha.

WATCH: Carrie Underwood goes a cappella at Trump inauguration after sound issues. https://t.co/9NubfHvTtt pic.twitter.com/pVWi7cnP6W — The Hill (@thehill) January 20, 2025

La interpretación de la cantante de "Jesus, Take the Wheel" marcó un cambio respecto a la toma de posesión de Joe Biden en 2021, que incluyó presentaciones de Lady Gaga y Jennifer López.

A diferencia de la primera investidura de Trump en 2017, que supuestamente tuvo dificultades para conseguir artistas de alto perfil, este año participaron múltiples figuras conocidas en la ceremonia.

Además de Underwood, el clásico tenor Christopher Macchio, quien conoció a Trump al sustituir a Elton John en una actuación de Año Nuevo en Mar-a-Lago, interpretó el himno nacional.

Otros artistas en la toma de posesión

Un extenso repertorio de estrellas del country también formó parte del rally adjunto "Make America Great Again", entre ellos el ganador del Grammy Lee Greenwood (quien se presentó en la ceremonia de juramento), Kid Rock (un destacado partidario de Trump desde su primer mandato y con actuaciones previas en la Convención Nacional Republicana), Billy Ray Cyrus (cuyo hija, Miley Cyrus, ha criticado abiertamente a Trump), Jason Aldean, el trío Rascal Flatts, Parker McCollum, el cantautor Gavin DeGraw, el coro Praise Choir de Liberty University y el grupo disco Village People.

Según una página de registro en el sitio web inaugural de Trump, el rally de inicio "Make America Great Again" comenzó alrededor de las 4 PM, mientras que el discurso inaugural y otros discursos se trasladaron al interior del Capitolio, siendo presentados en la Rotonda.

Trump utilizó su plataforma Truth Social para anunciar que el Capital One Arena estará abierto el lunes para la transmisión en vivo de su discurso inaugural.

"No quiero ver a nadie herido o lastimado de ninguna forma. Las condiciones son peligrosas para las decenas de miles de agentes de seguridad, personal de emergencias, K9 policiales e incluso caballos, y los cientos de miles de simpatizantes que estarán afuera durante muchas horas el día 20 (¡en cualquier caso, si decides venir, vístete abrigado!)", escribió Trump.

"Estaremos abriendo el Capital One Arena el lunes para la transmisión EN VIVO de este evento histórico y para albergar el Desfile Presidencial. Me uniré a la multitud en el Capital One después de mi juramento", agregó.

Los bailes inagurales

"Todos los demás eventos se mantendrán igual, incluyendo el Rally de la Victoria en el Capital One Arena el domingo a las 3 PM (las puertas abren a la 1 PM—¡por favor lleguen temprano!), y los tres Bailes Inaugurales el lunes por la noche".

Jason Aldean, los Village People y un "invitado sorpresa" también se presentarán en el Liberty Inaugural Ball, uno de los tres bailes oficiales anunciados por el Comité Inaugural Trump-Vance que se llevaron a cabo el lunes.

Los otros bailes incluyen el Commander in Chief Ball, que rindió homenaje a los miembros del servicio militar, y el Starlight Ball, que honró a los principales donantes de la campaña de Trump.

El trío country Rascal Flatts, originario de Nashville, se presentará en el Commander in Chief Ball, junto al cantante Parker McCollum, cuyos temas "Burn It Down" y "Pretty Heart" llegaron al puesto #1 en la lista Country Airplay de Billboard.

Por su parte, el cantautor Gavin DeGraw, quien saltó a la fama con su álbum de 2003 Chariot, actuará en el Starlight Ball.