El arroz es uno de los alimentos con mayor porcentaje de consumo en América Latina; Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela son algunos de los países que más lo comen y también defienden su preparación en las redes sociales.

También te puede interesar:: 'Adiós a mi espía chino', la tendencia viral para despedir a TikTok

La chef profesional, Mila Furman, se hizo viral en TikTok tras mostrar su peculiar forma de cocinar el arroz y miles de latinos quedaron horrorizados.

En el video, publicado por la cuenta @girlandthekitchen, aparece la cocinera mostrando el paso a paso de su preparación.

Primero llena un sartén con agua del grifo, segundo la coloca a hervir en la estufa y al burbujear agrega suficiente arroz, espera unos cuantos minutos y lo añade a un colador para deshacerse del agua caliente. Por último, incorpora una cuchara de manteca y listo para servir.

Las críticas no se hicieron esperar

Para muchos latinos es una atrocidad de la chef, pues según ellos el grano de cereal se prepara de una manera diferente en el mundo y jamás se lanza a un colador.

"Los dominicanos no estamos de acuerdo"; "No mija, son dos tazas de agua por cada taza de arroz"; "Los puertorriqueños sorprendidos viendo esto"; "No, no y no"; "¿Y el ajo y la cucharadita de aceite?"; "Mi abuela salió del chat"; "Y esta es la manera en la que no se hace el arroz. Dios mío"; "Colar el arroz es de loco, eso no es pasta", fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación.

Mila es una de las chefs más reconocidas en las plataformas digitales y en Estados Unidos, es CEO de 'Girl the Kitchen Chicago' y continuamente sube diferentes recetas a las redes sociales, muchas han sido aprobadas por sus seguidores, otras han causado revuelo como la última: su peculiar preparación del arroz.

La bella chef de cabello rubio tiene más de 42 mil seguidores en TikTok y apenas 16 mil en su cuenta de Instagram.

Forma correcta de preparar el arroz blanco según los latinos

De acuerdo con la web Comedera, especialista en preparaciones y recetas, tan solo necesitas 20 minutos y una buena técnica para un excelente resultado final.

Ingredientes

1 taza de arroz blanco

2 tazas de agua

1 cucharadita de sal

1 cucharada de aceite vegetal

Elaboración

En una olla mediana agrega el arroz blanco, las dos tazas de agua, la sal y el aceite vegetal, todo de una vez. Revuelve y déjalo hervir en fuego alto por varios minutos.

Luego de cinco minutos aproximadamente se seca el agua, baja el juego y tapa la olla. Espera 15 minutos, lo retiras de la estufa, se enfría un poco y listo ¡Ya puedes comerlo!

Y tú, ¿Cómo preparas el arroz?