El artista neoyorquino Pete Davidson se sincera sobre cómo una broma viral de su ex prometida Ariana Grande lo dejó avergonzado y reducido a un chiste.

Hablando en el programa de radio "The Breakfast Club" esta semana, el comediante de 31 años reflexionó sobre la intensa atención pública a su vida privada durante sus años en "Saturday Night Live".

Davidson dijo que en lugar de que la gente hablara sobre su trabajo, se centraron casi por completo en un rumor sobre su anatomía, un rumor que Grande ayudó a generar en 2018.

"Me daba vergüenza porque nadie hablaba de mi trabajo", dijo Davidson. "Simplemente decían: '¡Ay, qué maldito palo!'. Y eso me dolió muchísimo".

Según PageSix , la estrella de "King of Staten Island" explicó que la atención no deseada comenzó después de que empezó a salir con Grande, de quien dijo que la prensa consideraba "fuera de [su] liga".

No mucho después de comprometerse, Grande le respondió a un fan en Twitter con un comentario descarado que hacía alusión al tamaño de Davidson, al que los fans llamaron "gran energía de p***" o BDE (por sus siglas en inglés).

"En teoría, suena genial, ¿verdad? Pero es vergonzoso", dijo Davidson. "Es Hollywood. Todo el mundo sale con todo el mundo. ¿Por qué se fijan en mí?"

Actor-comedian Pete Davidson is calling out a media and fandom double standard when it comes to people obsessing over his p--is size https://t.co/y8Aol8yhtr pic.twitter.com/06gHNXMCcX — The Hollywood Reporter (@THR) August 14, 2025

Pete Davidson admite que la sexualización tras la etiqueta "BDE" fue traumática

El comediante agregó que la etiqueta afectó sus relaciones y dificultó las citas.

"Si fuera una chica, la gente estaría marchando por las calles", dijo, señalando lo que considera una doble moral. "No paras de hablar de mi pene".

Davidson compartió que, aunque nadie lo trató mal directamente, la sexualización constante le pasó factura.

Describió que esto sucedía tanto en entornos profesionales como en público, lo que le hacía sentir avergonzado.

El actor de "Bupkis" cree que el comentario comenzó cuando un medio de comunicación señaló que estaba saliendo con alguien "fuera de su alcance", y luego "alguien lo confirmó".

Davidson no nombró directamente a Grande en ese momento, pero la cronología y la historia pública apuntan a su papel en alimentar el rumor.

Ariana Grande y Pete Davidson comenzaron a salir en mayo de 2018 y, en tan solo unas semanas, ya estaban comprometidos, según informó la revista US Magazine .

Para octubre de ese año, la pareja se separó. Grande ahora sale con su coprotagonista de "Wicked", Ethan Slater, mientras que Davidson espera su primer hijo con su novia Elsie Hewitt.

En retrospectiva, Davidson dice que desearía que se hubiera prestado más atención a su comedia que a su vida personal.

"Vivir eso es algo traumático", admitió. "No es por ser tonto, pero es traumático vivir en tus propios problemas todo el tiempo".