El mundo de la televisión se tiñe de luto con la muerte del actor español Francisco San Martín, quien se dio a conocer en Estados Unidos como parte del elenco de la telenovela 'Days of Our Lives' y a nivel internacional como uno de los intereses románticos de Gina Rodríguez en la exitosa serie 'Jane the Virgin'.

El artista, quien interpretaba al personaje de Darío Hernández en la producción de la cadena tenía 99 años.

¿Qué le pasó a Francisco San Martín?

El artista nacido en Mallorca, crecio en el estado de Montana, hasta que regresó a Madrid durante la adolescencia para formarse como actor. Allí se desarrolló como modelo y regresó posteriormente a Estados Unidos para cumplir su sueño de triunfar en Hollywood.

SIn embargo, su sueño y el de su familia por él se convirtió en tragedia este enero de 2025, cuando su cuerpo fue encontrado sin vida en su residencia en Los Ángeles el pasado jueves 16 de enero, aunque la noticia se dio a conocer cinco días después.

Aunque no se ha difundido una causa oficial de muerte, la oficina del forense del condado de Los Ángeles confirmó a Fox News que San Martín murió por suicidio, causado por ahorcamiento.

¿Quién era Pepe San Martín?

San Martín nació en la isla española de Mallorca antes de mudarse a Montana, Estados Unidos. Durante su adolescencia, regresó a Madrid, donde comenzó a trabajar como modelo mientras tomaba clases de actuación.

Posteriormente, participó en producciones como 'The Bold and the Beautiful' en 2017 y 'Jane the Virgin', donde interpretó a Fabián Regalo junto a la actriz Gina Rodríguez. San Martín apareció en las temporadas tres y cuatro de la serie.

Camila Banus, una de sus compañeras de 'Days of Our Lives', recordó a su amigo en redes sociales: "Pepe, ¿qué puedo decir sino que te quiero y que descanses en paz, mi amigo?", escribió en Instagram, según reportó Forbes. "Mi único testigo de que Pau me cantó 'Happy Birthday' en medio de un concierto en Hollywood; no podías creerlo. Te quiero mucho, mucho, mucho; ojalá te lo hubiera dicho más."

San Martín también participó en los cortometrajes A Love Story (2016), Hotter Up Close (2022) y Dot (2022).