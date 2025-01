La maldad y las estafas están a la orden del día. Muchas personas se aprovechan de la fama de algunos artistas, deportistas o celebridades en general para desfalcarlos con diferentes modos operandi.

Sí, aunque todo el mundo asocia las estafas con el público de a pie, la realidad es que las personas más ricas e influyentes han sido víctimas de engaños.

Cynthia Klitbo y Cristiano Ronaldo han sido algunos de esos famosos que lamentablemente no se han salvado y han dejado en evidencia su honestidad y ausencia de maldad.

Algunos han podido recuperar rápidamente lo perdido, otros solo se quedan con el consuelo de haber actuado de forma correcta y dejan el final en las manos del karma.

Estos famosos han sido estafados

Arath de la Torre

El actor y presentador mexicano fue víctima de una estafa a través de WhatsApp. Él reservó una habitación en un lujoso hotel, pero la reserva resultó falsa.

"Estoy muy triste y muy sacado de onda. Quiero advertir a la sociedad y a la gente que por favor tengan mucho cuidado cuando se metan a las páginas para hacer reservaciones. Por medio de WhatsApp me contactaron, hicimos una negociación, hice una transferencia, luego me bloquearon y ya no supe nada más de ellos", reveló.

Germán Ortega

El comediante tenía planes de remodelar su casa, pero una mala experiencia le truncó su deseo.

De acuerdo con lo que comentó en redes sociales, contactó a una empresa de remodelación y le canceló más de 200 mil pesos (10 mil dólares) antes de comenzar el trabajo y luego desaparecieron.

"Perdí 230 mil pesos, no me llaman y se desaparecieron. Podemos hablar de que están pasando cosas en el mundo, son tragedias realmente. Lo mío no es una tragedia, pero tampoco es para que me siente a reírme y decir: 'Ay, me acaban de robar 230 mil pesos'", dijo tras el lamentable hecho.

Cynthia Klitbo

Klitbo informó que perdió todos sus ahorros por culpa de un antisocial que se hizo pasar por su banco para obtener su información personal.

Luego de llorar y de alguna manera aceptar lo que le sucedió, Cynthia aseguró que estaba dispuesta a trabajar con su automóvil para no morir de hambre.

"Mira, tengo manitas, cocino bien sabroso, sé limpiar perfecto y además tengo un coche que aguanta para Uber. Entonces, si me las veo negras, me pongo a manejar un Uber. ¿Cuál es el problema?", dijo en una transmisión en vivo.

Por suerte, la actriz fue contratada para dos exitosos proyectos que están en plena grabación.

Leticia Calderón

Al conocer la difícil situación por la que pasaba su paisana Cynthia, Lety comentó que también vivió en carne propia un fraude.

"Yo también fui víctima, no de todo, porque mi banco luego, luego bloqueó. Pero sí, me robaron una parte importante de dinero, afortunadamente no toda, porque el banco bloqueó y pues el banco ya no se hace responsable. Entonces sí, es un peligro. Qué miedo", explicó.

Cristiano Ronaldo

El famoso futbolista fue estafado por una agente de viaje de confianza, la portuguesa llamada María Silva, quien le robó 320 mil dólares.

La estafadora evitó ir a la cárcel tras devolver el dinero.

Noel Edmonds

El conductor británico fue brutalmente robado en 2005, tanto que provocó la quiebra de su empresa de medios de comunicación llamada Unique Group.

Edmonds perdió 518 millones de dólares a manos de sus empleados del Halifax Bank of Scotland.

Billy Joel

La estafa del músico estadounidense fue de las más comentadas, pues fue su excuñado Frank Weber quien fungía como su mánager le robó 90 millones de dólares.

Tras una ardua y larga batalla legal, Billy solo logró recuperar ocho millones.

Robert De Niro

El famoso actor también sufrió una importante pérdida de dinero luego de que Lawrence Salander vendiera unas piezas de artes que le había heredado su papá.

Salander fue condenado de 6 a 18 años de cárcel por hurto mayor.

Estos famosos son los ejemplos más notables que se han visto envueltos en estafas, sin embargo, la lista es extensa. El llamado es a estar alertas y a no confiar en cualquier persona.