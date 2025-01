In English

Los movimientos de la boca de Blake Lively se han convertido en objeto de burlas de famosos gracias al talento único de Michael Pavano, un actor y escritor satírico de TikTok que ha ganado millones de visitas emulando la forma distintiva en que Lively sujeta los labios.

A principios de este mes, Pavano triunfó en la plataforma con un vídeo titulado "Blake Lively eligiendo un sombrero". En él, el imitador se prueba diferentes sombreros mientras frunce los labios y emula a Lively. En el momento de escribir estas líneas, cuenta con la asombrosa cifra de 24 millones de visitas en TikTok.

Pavano lo siguió rápidamente con una segunda parte, empleando la misma sátira pero utilizando el contexto argumental de la película de Lively de 2024 It Ends With Us. Actualmente, la película se encuentra en el centro de una batalla legal entre Lively y el actor y director Justin Baldoni.

Sin embargo, en respuesta al elevado número de visitas de sus vídeos sobre Lively, Pavano los ha ampliado con otros en los que emula los labios de Lively, todos ellos con un aluvión de comentarios abrumadoramente positivos.

"¿Por qué te pareces tanto a ella?", comentó una persona enigmáticamente bajo su parodia de "It Ends With Us".

Otro añadió con asombro: "¿CÓMO ES QUE LA BOCA ES TAN PRECISA?" Es un sentimiento del que muchos otros hicieron eco en la sección de comentarios.

"Pensé que era Blake Lively", respondió otro comentarista en tono inexpresivo antes de añadir un emoji de lágrimas de risa.

Sin embargo, otros se centraron en su movimiento favorito de Lively que Pavano satirizó. "Esa respiración profunda innecesaria cada condenada vez", comentó otro.

La acertada imitación de los labios de Lively por parte de Pavano se produce en un momento en el que la propia actriz está inmersa en una saga de gran repercusión en torno a It Ends With Us.

Lively presentó una denuncia por acoso contra Baldoni en diciembre de 2024, citando varios incidentes en el set, acusándolo de orquestar una campaña en línea para arruinar su reputación.

Baldoni negó las acusaciones y contrademandó, acusando a Lively y a su marido, el también actor Ryan Reynolds, de difamación y de intentar descarrilar su carrera.

A principios de esta semana, se filtró un mensaje de voz muy personal de seis minutos que Baldoni le dejó a Lively en abril de 2023, revelando su disculpa a la actriz por una escena en la azotea de It Ends With Us que está en el centro de la riña.