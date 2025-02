Por la boca muere el pez, dice el refrán, y en este caso cae perfecto para lo que le está sucediendo a Karla Sofía Gascón, quien de ser el caballito de batalla de Netflix para promover 'Emilia Pérez', ahora ha sido vetada de todas las actividades y materiales promocionales de la película.

Y es que el escándalo de los comentarios ofensivos en sus redes sociales hace unos años ha creado tal polémica, que ha tocado a sus compañeras del filme, Selena Gómez, Zoe Saldaña, y hasta a su rival por el Oscar a Mejor Actriz, Fernanda Torres.

La actriz iba a asistir a varios eventos importantes, incluyendo el almuerzo de los Premios AFI y los Critics Choice Awards, pero ya no va, informó The Hollywood Reporter. De hecho, según reportaron, en Netflix están tan enojados que las comunicaciones entre ella y la plataforma se realizan únicamente a través de su agente, Jeremy Barber.

Incluso, se asegura que ha habido amenazas de otros nominados de no asistir a eventos si Gascón está presente. Paralelamente, Netflix estaría tomando medidas para proteger a otros nominados de 'Emilia Pérez', especialmente a Zoe Saldaña, quien hasta ahora era la favorita para ganar el Oscar en la categoría de Mejor Actriz Secundaria y que se ha visto salpicada por el escándalo.

Esto no es todo, también se hizo saber que Gascón ha sido eliminada de las cadenas de correos electrónicos para todo el equipo de la película y anuncios promocionales. Aquí hay un ejemplo.

El artículo del Hollywood Reporter da a entender que Netflix está dispuesta a ir a mayores, pues indica que "las cosas podrían no quedar allí". 'Emilia Pérez' es la película más nominada este año para los Oscars. Compite en 13 categorías, incluyendo la de Mejor Actriz en la que está incluída Gascón.

Todo el escándalo podría descarrilar el esfuerzo y la inversión del equipo publicitario de la plataforma para alcanzar muchas de ellas.

Una entrevista no autorizada

Las promociones de las películas de Hollywood son una especie de composición de orquesta, en la que cada una de las partes tiene un rol muy específico y todo está milimétricamente controlado. Cuando alguna de las partes, en especial las que tienen la lupa encima se salen de las instrucciones, todo puede salir mal.

Es lo que está pasando con Gascón. Primero vinieron las peleas en X (Twitter) con críticos y cinéfilos mexicanos que fustigaron a 'Emilia Pérez'. Luego los ataques al equipo de Torres y explotaron cuando se filtraron antiguos tuits en los que insultó a musulmanes y afroamericanos y hasta a los Oscars.

Luego resurgieron comentarios despectivos hacia Selena Gómez. En uno de estos mensajes, Gascón se refirió a ella como "una rata rica que se hace la pobre desgraciada siempre que puede". Estas declaraciones le han dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales,

Hasta ahí Netflix había guardado silencio. El fin de semana Saldaña se enfrentó a la prensa en Londres y expresó que vivía la situación "con mucha tristeza".

"Me entristece mucho porque no apoyo [esto], y no tengo ninguna tolerancia hacia ninguna retórica negativa contra personas de cualquier grupo" agregó.

No es para menos, este escándalo de su compañera, con la que a estas alturas ha recorrido el mundo filmando y promoviendo 'Emilia Pérez' podría robarle su Oscar.

Pero hay más.

Después de que se disculpó en su cuenta de Instagram y aseguró que algunos de los comentarios fueron creados, que no son de ella, Gascón fue más lejos y dio, sin autorización de Netflix, una entrevista al periodista Juan Carlos Arciniegas, en CNN en español.

La frase "calladita te ves más bonita", que tanto se ha usado para mantener a las mujeres en silencio aplica perfecto en esta ocasión. Otra que funciona es aquella de "no aclares que oscureces".

Una de las perlas que compartió Gascón en la charla fue que no es racista porque si no "no habría trabajado con ella", dijo en referencia a Zoe Saldaña.

#TodosHablanDe la polémica en torno a la película “Emilia Pérez” : la protagonista Karla Sofía Gascón dijo en entrevista que “si ella fuera racista -como se le acusa- no habría trabajado con Zoé Saldaña” 😶

pic.twitter.com/SytBwTspkv — Moviendo Ideas (@moviendoideas) February 4, 2025

El encuentro que se esperaba

A pesar del drama, se había confirmado que había posibilidades de un encuentro entre Karla Sofía Gascón, Selena Gómez y Fernanda Torres durante el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, programado del 4 al 15 de febrero de 2025, pero, tras las decisiones tomadas por Netflix algunos se quedarán con las ganas de ver a todas las actrices en un mismo evento.

Según The Hollywood Reporter, Karla Sofía Gascón podría asistir a la entrega de los Premios Goya en España este fin de semana o a otras ceremonia de entrega de galardones Europeos. Habrá que ver, aunque lo que todo el mundo quiere saber, incluyendonos, es si la llevarán a la entrega de los Oscars en Los Ángeles el 2 de marzo....