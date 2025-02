La actriz estadounidense Blake Lively ha estado fuera del ojo público desde agosto, cuando la opinión pública comenzó a criticarla por el tono de la publicidad de su película 'It Ends With Us'. Desde entonces, denunció a su director y coprotagonista Justin Baldoni por supuesto acoso sexual y ha sido acusada legalmente por parte de él.

A pesar de que su nombre y la polémica han dominado los titulares del entretenimiento, Lively apenas ha sido vista un par de veces en momentos sociales. Sin embargo, ya hay fecha para su nueva actividad profesional.

La cita es el próximo 7 de marzo de 2025 en el marco del prestigioso SXSW Film & TV Festival, que se llevará a cabo en Austin, Texas. La actriz será una de las figuras centrales del evento gracias al estreno de la esperada secuela 'Otro Pequeño Favor' (Another Simple Favor), donde comparte protagonismo con Anna Kendrick.

Este festival, conocido por su enfoque en proyectos innovadores y narrativas audaces, será el escenario perfecto para que Lively brille en medio de la controversia que rodea su nombre actualmente.

Con su participación, la estrella no solo reafirma su posición como una de las actrices más influyentes de Hollywood, sino que también enfrenta un momento crucial en su carrera debido a la polémica legal con Justin Baldoni.

El festival SXSW será una oportunidad para que Lively promueva su nueva película y además para medir cómo maneja la presión mediática en medio de esta batalla legal. Aunque no se sabe si hará comentarios públicos sobre el caso durante el evento, muchos están atentos a sus declaraciones y apariciones públicas.

Blake Lively en 'Otro Pequeño Favor'

El filme, dirigido por Paul Feig, marca el regreso de Blake Lively como Emily Nelson, un personaje que mezcla glamour y misterio. La trama sigue a Emily y Stephanie Smothers (interpretada por Anna Kendrick) mientras viajan a la isla italiana de Capri para una boda llena de giros inesperados, traiciones y, por supuesto, un toque de crimen.

El evento promete ser un punto culminante del festival, con una audiencia ansiosa por ver cómo esta historia se desarrolla en pantalla grande.

El estreno de 'Otro Pequeño Favor' está programado para llegar a Prime Video el próximo 1 de mayo, pero antes promete robarse los reflectores en SXSW. Con un elenco estelar que incluye a Henry Golding, Michele Morrone y Allison Janney, junto con la dirección característica de Paul Feig, esta película busca repetir el éxito global de su predecesora lanzada en 2018.

Además del estreno de 'Otro Pequeño Favor', el SXSW Film & TV Festival presentará más de 96 películas y proyectos televisivos, incluyendo 82 estrenos mundiales. Este evento es reconocido como una plataforma clave para cineastas y actores que buscan destacar en la industria del entretenimiento.

La controversia entre Lively y Baldoni en boca de todos

La actriz ha acusado al director y coprotagonista de 'Romper el Círculo' (It Ends With Us) de acoso sexual durante el rodaje, mientras que Baldoni ha respondido con una contrademanda multimillonaria. Esta disputa ha generado intensos debates en redes sociales, donde los seguidores han tomado partido en este conflicto que parece dividir opiniones.

Ahora, todo parece indicar que Lively está lista para enfrentar este desafío profesional mientras lidia con las complejidades personales que han dominado los titulares recientes. Todo apunta a que su aparición en SXSW será uno de los momentos más comentados del festival y un paso clave en su trayectoria artística.