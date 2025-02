Tal parece que ni las personas de su comunidad trans se salvaron de los comentarios agresivos de Karla Sofía Gascón. Como si los tuits considerados racistas e islamofóbicos no fueran suficiente, ahora resurgieron polémicos comentarios contra la artista mexicana Wendy Guevara.

Lee más: España se deslinda de Karla Sofía Gascón

En un momento complicado para Karla Sofía Gascón, los fanáticos vuelven a recordar este oscuro episodio, en el que la protagonista de 'Emilia Pérez' aseguró que, a pesar de que Wendy Guevara también es trans, no se sentía identificada con ella, ni con su comunidad.

Todo comenzó en agosto 2023...

Poco después de que Wendy Guevara ganara 'La Casa de los Famosos México', Gascón expresó su desinterés por el programa y la influencer. "Me importa un pimiento quién gane 'La casa de los famosos', 'La casa del Oxxo', 'La tienda de los famosos', como se llame. No sé quién es Wendy ni Windy ni Wondy...", escribió en X (antes Twitter).

La actriz española criticó el tratamiento mediático que recibió Guevara, señalando que algunos sectores la presentaban como un ícono de la comunidad trans. "Estoy hasta la madr* del marketing, de los communities y del abuso del uso LGBT trans de ciertos personajes y medios para obtener relevancia", afirmó Gascón.

Además, Karla Sofía enfatizó que no se identificaba con Wendy Guevara ni con figuras similares. "No tengo nada que ver con esa gente. No tengo afinidad con ninguno, ninguna ni ningune, ni me identifico. Ni me gusta lo que hacen ni lo que dicen ni me los creo", sentenció.

La declaración más polémica de Gascón fue cuando afirmó que Wendy Guevara "no le hizo un favor a la comunidad, sino todo lo contrario".

Gascón también cuestionó la autenticidad de los seguidores de Wendy, sugiriendo que muchos de sus millones de fans no eran reales. "A los tantos millones de fans de la tal Wendy en México y Latinoamérica... vamos, que se vean realmente cuántos son y lo espléndidas personas que se han vuelto", agregó.

¿Qué dijo Wendy Guevara?

Por su parte, la integrante de 'Las Perdidas' respondió a las declaraciones de Gascón de manera sorprendente. En una conferencia de prensa, una reportera le preguntó su opinión ante los comentarios, pero para el momento, Guevara ni siquiera tenía idea de quién era Gascón.

"No es por grosera, pero es que no sé quién es la chica", dijo entre risas. No obstante, continuó y comentó que: "Pues si ella se siente así es su pe*o... a ver yo soy muy feliz. Hermana, yo te voy a decir algo, hay muchas chicas trans, de la comunidad, que se molestan porque yo u otras chicas trans no pensamos igual que ellas y yo creo que eso es una estupidez y una tontería porque yo siendo Wendy Guevara, me encanta, me fascina, respetar lo que cada persona piensa".

Wendy Guevara volvió a hablar de Karla Sofía Gascón

En la premier de la película 'Emilia Pérez', en México, Gascón volvió a ser cuestionada con respecto a su representación por la comunidad trans, en donde volvió a expresar que no se siente identificada con la misma.

Posteriormente, Wendy Guevara se pronunció sobre esas declaraciones y mostró su apoyo a la actriz española, coincidiendo con ella. "Yo también siempre he dicho que no represento a la comunidad, me represento a mí misma. Hay gente que se identifica conmigo y yo lo agradezco, pero yo no llevo la bandera porque un día uno la puede cagar y te crucifican", explicó Wendy.

Guevara aprovechó para elogiar el trabajo de Gascón en 'Emilia Pérez' y su éxito en la temporada de premios. "Le mando un beso y mis respetos a Sofía, porque la verdad es que es una súper buena actriz. Qué genial que nos represente de esa manera, me encanta".

Esta controversia ha reavivado el debate sobre la representación y la diversidad dentro de la comunidad LGBT+ en el mundo del espectáculo. Mientras algunos apoyan la postura de Gascón de no querer representar a ningún colectivo más que a sí misma, otros critican su aparente falta de solidaridad con otras figuras trans.