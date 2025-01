La influencer, actriz y empresaria mexicana Wendy Guevara se robó las miradas tras presentarse como reemplazo de Thalía durante el lanzamiento del nuevo tema de la cantante junto al grupo Los Ángeles Azules. ¿Son igualitas?

Desde que ganó la primera temporada de 'La Casa de los Famosos México', esta artista y creadora de contenido no para de trabajar y generar material de entretenimiento. También ha cumplido una nueva cantidad de sueños, como trabajar en una minitelenovela con Julián Gil y muchas cosas más.

Sin embargo, se puede decir que representar a su Thalis debe estar entre los más emocionantes.

Wendy Guevara ¿cómo Thalía?

Todo ocurrió cuando el conocido grupo de cumbia Los Ángeles Azules organizó una conferencia de prensa para presentar 'Yo Me Lo Busqué', su canción con Thalía que salió este fin de semana. El problema fue que la artista no podía ir, pero lo resolvió enviando a su gran aliada y fan en su lugar.

A través de un contacto vía online, Thalía habló con Wendy y le pidió personalmente que asistiera a su nombre.

"Necesito que me hagas el paro, necesito que me ayudes. Fíjate que este jueves se estrena 'Yo me lo busqué', que es mi nueva canción junto con Los Ángeles Azules, que tú también amas profundamente igual que yo. No voy a poder ir. Tú no te preocupes de nada, yo te voy a hacer llegar un look espectacular", expresó.

Con el sentido del humor que siempre la caracteriza, Wendy aceptó la propuesta y asistió a la rueda de prensa luciendo un espectacular vestido rojo y compartió el tras cámara de lo que hizo para llegar a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

"Hoy vengo en representación de Thalis, así le digo yo porque somos muy íntimas, tenemos el mismo rostro, el mismo vestido. Yo ya vi el video. La canción me encantó, me fascinó, me enloqueció. Se las recomiendo bastante porque la vamos a poner en todas las pachangas", comentó.

¡Y tiene razón, esta combinación de Ixtapalapa con New York City está excelente! Sin embargo, lo mejor de todo fue la reacción de los hermanos Mejía Avante.

La sorpresa y emoción de Los Ángeles Azules

Cuando los integrantes de la agrupación vieron entrar a Wendy, su cara fue de sorpresa, pero luego hasta la aplaudieron. Ella les expresó su admiración y todo comenzó a fluir de la mejor manera. El encuentro se tornó tan ameno que hasta terminó bailando con "El Doc", como se conoce a don Elías Mejía Avante, compositor, bajista y director general de la banda.

Tal y como era de esperarse, los seguidores de Wendy, Thalía y Los Ángeles Azules tampoco tardaron en reaccionar ante el épico momento.

"La Wendy Thalía sí existe", "Amor a la mexicana con Wendy", "Gemelas separadas", "Eres la mejor y con la reina Thalía". "Thalía eligió una buena representante", "La canción está buenísima", "Juego de gemelas", "Me encanta", "La Wendy empoderada", "La amo demasiado", dicen algunos mensajes.

Sin duda, Wendy Guevara se ha convertido en una figura icónica del espectáculo latino, con su carisma y sentido del humor y en 2025 viene por más.