El comediante latino George López está acostumbrado a las controversias, pero es difícil recordar una ocasión en la que su nuevo look haya causado tantos comentarios. El protagonista de 'López vs. López' dejó a muchos con la boca abierta al pasearse por el Spirit Tunnel. que marca la entrada al programa de televisión estadounidense The Jennifer Hudson Show.

Con una cabellera impactante, con el pelo gris, suelto y hasta el hombro, y una barba y bigote poblados, López bailó por el famoso pasillo con un blazer negro, pantalones y suéter mientras el personal cantaba: "Oh, Dios mío, es George López", en un guiño juguetón a la canción principal de 'El Show de George López'.

A algunos fanáticos les encantó la energía de López en el video que se publicó en las redes sociales.

Uno escribió: "Es un comediante/actor... también hace bien su papel con el pelo", mientras que otro escribió: "Mamá hizo ese movimiento de robot. No pudieron soportarlo 😂😂😂. Este tipo es de la realeza, amigos". Un tercer fan escribió: "¡George no vino a jugar!".

Otros fueron un poco críticos con su apariencia. "Bro parece un Einstein mexicano", describió un fan, mientras que otros compararon su nuevo look con el de Albert Einstein.

"¿Por qué pensé que esto era IA y que era Albert Einstein?", dijo un usuario. Otro cuestionó si la publicación había usado un filtro, mientras que otro dijo: "Se parece a Einstein".

López, de 63 años, estaba en el programa para promocionar su último especial de comedia en vivo 'Muy Católico' en Prime Video, en el que según explica un comunicado, el artista mexicanoamericano "reflexiona sobre el envejecimiento, la dinámica familiar latina y las peculiaridades culturales".

Durante su entrevista, también describió cómo "nunca ha tenido suerte en el amor" después de que Hudson mencionara el Día de San Valentín.

"Voy a tomarme un Ambien y me despertaré el domingo", comenzó. "He sido realmente terrible en situaciones amorosas".

"¿Es por eso que te encanta tanto el programa de televisión Love is Blind ?", preguntó Hudson, refiriéndose al reality de Netflix . "Esa es mi pasión", respondió López.

"Me parece que con Love is Blind hablas con alguien a través de una pared y decides casarte con él, pero tu familia no lo sabe. [...] Y te dicen: '¡Nos casaremos en dos semanas!' y siempre hay un padre que no está de acuerdo", añadió. "Entonces te llevan al altar y te hacen decidir en ese mismo momento. [...] Es difícil estar enamorado, pero Love is Blind lo hace casi imposible".

"¿Te gustaría participar en Love is Blind ?", preguntó Hudson, de 43 años. Dijo que nunca lo haría, pero que está "preparado, si se lo piden, para ser 'The Golden Bachelor' Su declaración fue recibida con aplausos y apoyo por parte de Hudson y el público del estudio.

'George Lopez: Muy Católico' se estrena en Prime Video el 18 de febrero.