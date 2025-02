La artista Selena Gómez sorprendió a sus fans con el anuncio no solo con el lanzamiento de un nuevo sencillo este 13 de febrero, sino también con el próximo estreno de un nuevo álbum.

El asombro de sus seguidores se debe a que hace un par de días, la misma Gómez aseguró que no estaba segura si regresaría a la música luego de explorar aún más su faceta como actriz.

Las declaraciones de la artista y empresaria ocurrieron durante el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, asegurando que luego de un año lleno de grandes proyectos actorales sería "muy difícil para mí volver a la música".

A pesar de lo dicho por Gómez, la tarde del 13 de febrero sorprendió a los fans son el anuncio de nueva música, el cual se trata de un proyecto colaborativo junto a su prometido, el productor Benny Blanco. Junto a la gran noticia, la artista de 32 años aprovechó para dar a entender que sus declaraciones solo eran una broma para despistar a sus fans.

"Siempre los engaño chicos. Mi nuevo álbum 'I Said I Love You First' con mi mejor amigo Benny Blanco sale el 21/3", comentó Gómez a través de su cuenta de instagram.

La reacción de sus fans no tardó en llegar y la sección de comentarios se llenó rápidamente de mensajes de sus seguidores que no podían creer que la artista regresara a la música luego de sus recientes declaraciones.

"Me pregunto si el mundo está listo, porque yo lo estoy", "Siempre lo haces (engañarlos), te amo demasiado" y "Me encanta esto, no puedo esperar", fueron algunas de las reacciones que se hicieron presentes en la publicación de la artista luego del anuncio.

Sin embargo, esa no fue la única sorpresa. Gómez también anunció que el primer sencillo de su nuevo álbum ya estaba disponible y cómo parte de la promoción, compartió un pequeño fragmento de la canción 'Scared of Loving You', junto a su video donde se le ve a ella junto a Blanco disfrutando de distintos momentos juntos.

Los fans de la artista rápidamente mostraron su apoyo y amor por la artista con distintos mensajes en la publicación. "Verte feliz es todo para mí", "Estoy muy emocionada por el álbum, me encantó esta canción", "El video tocó mi corazón, te amo", entre otros fueron los comentarios que llenaron el post de Gómez.

Sin embargo las reacciones no se quedaron en los comentarios de las publicaciones de la artista y llegaron a otras redes sociales como X. Muchos de sus fans bromearon con lo inesperado de la noticia y todo el tiempo que habían tenido que esperar para volver a escuchar un proyecto musical de parte de Gómez.

Además retomaron sus declaraciones sobre no estar segura de poder regresar a la música para reírse de cómo hace un par de días lo dicho por la artista era solo una estrategia para distraerlos del gran anuncio.

THE Selena Gomez is BACK!



2017 2025 pic.twitter.com/IhXfXilCGW — SeLana (taylor’s version) (@fKAG0MEZ) February 14, 2025

La noticia de nueva música por parte de la artista entusiasmó a sus fans quienes esperaron mucho para que Gómez volviera a anunciar un álbum. En los últimos años, la artista le ha dado prioridad a su faceta de empresaria con su marca 'Rare Beauty', así como a su carrera como actriz con papeles importantes en la serie 'Only Murders in the Building' y la película 'Emilia Pérez'.