Founder @Selena Gomez before she hit the Emmy’s carpet 🥹 so proud of your nomination this year! Obsessed with this #rareroutine by @HungVanngo: EYES: All of the Above Weightless Eyeshadow Stick - Perspective Always an Optimist Weightless Eyeshadow Primer Perfect Strokes Longwear Gel Eyeliner - Black Perfect Strokes Universal Volumizing Mascara Brow Harmony Precision Pencil - Cool Brown Brow Harmony Flexible Lifting Gel FACE: True To Myself Tinted Pressed Finishing Powder - Porcelain Positive Light Tinted Moisturizer - 24N Liquid Touch Brightening Concealer - 160C Warm Wishes Effortless Bronzer Stick - Power Boost & Happy Sol Always an Optimist Soft Radiance Setting Powder - Light Soft Pinch Luminous Powder Blush - Happy Positive Light Silky Touch Highlighter - Exhilarate Always an Optimist 4-in-1 Mist LIPS: Kind Words Matte Lipstick - Talented Kind Words Matte Lipliner - Talented Stay Vulnerable Glossy Lip Balm - Nearly Petal Makeup: Hung Vanngo assisted by @jianlumakeup Stylist: @Erin Walsh Hairstylist: @marissa.marino Manicurist: @Tom Bachik #rarebeauty #selenagomez #emmys #selenagomezattheemmys