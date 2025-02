La multifacética artista de 32 años, Selena Gomez, está a punto de sacudir la escena musical este 14 de febrero con el lanzamiento de un nuevo sencillo. Esta noticia llega como una sorpresa para muchos, especialmente después de sus recientes declaraciones sobre priorizar su carrera actoral.

Hace apenas unos días, durante el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, Gomez expresó: "Va a ser muy difícil para mí volver a la música después de esto". Sin embargo, parece que Selena no está lista para abandonar por completo el mundo los micrófonos y acordes.

El nuevo sencillo, cuyo nombre aún no se ha revelado, será lanzado en el Día de San Valentín, y si nos fijamos en sus historias de Instagram con el mensaje 'I Said I Loved You First' (yo dije que te amaba primero), allí podríamos tener una pista del tema.

El estreno no es casualidad, ya que coincide con la primera celebración de esta fecha para Gómez como prometida de Benny Blanco. La conexión personal podría influir en el tono y el contenido de la nueva canción, generando altas expectativas entre sus seguidores.

Aunque los detalles sobre el estilo del sencillo aún son un misterio, se especula que podría tener una carga emocional significativa. Gomez ha insinuado en varias ocasiones que su próximo álbum podría ser el último, lo que añade un aire de nostalgia y anticipación a este lanzamiento.

La decisión de Gomez de volver a la música contrasta con sus recientes declaraciones

A finales de enero, se filtró información sobre su regreso al estudio de grabación junto a su prometido, Benny Blanco.

Las imágenes compartidas mostraban a la pareja trabajando juntos en nueva música, lo que sugiere que este sencillo podría ser solo el comienzo de un nuevo capítulo musical para Gomez.

El último proyecto musical de Selena fue su álbum en español 'Revelación, lanzado en marzo de 2021. Desde entonces, su carrera musical había estado en pausa mientras se enfocaba en su faceta como actriz, destacando en la serie 'Only Murders In The Building' y en la película 'Emilia Pérez'.

Además del sencillo, se rumorea que Gomez podría estar trabajando en un proyecto musical más ambicioso. Hay planes en marcha para que interprete a Linda Ronstadt en una película biográfica, lo que podría combinar sus talentos musicales y actorales en un solo proyecto.

Un momento interesante de su carrera

Su participación en 'Emilia Pérez' ha sido aclamada por la crítica, y está nominada a Mejor Actriz de Reparto en los BAFTA 2025. A pesar de la controversia que ha rodeado a la película, Gomez ha mantenido una actitud positiva, afirmando: "Estoy bien. Estoy realmente bien. Algo de la magia desapareció, pero elijo seguir estando orgullosa de lo que he hecho".

El lanzamiento del nuevo sencillo de Selena Gomez el 14 de febrero promete ser un evento emocionante para sus fans y para la industria musical en general. Con la posibilidad de que este sea parte de su último álbum antes de enfocarse completamente en la actuación.