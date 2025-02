Los rumores de que la icónica cantautora de música regional mexicana Alicia Villarreal estaba en problemas circularon por las redes sociales por más de 12 horas, antes de que la propia artista denunciara sobre el escenario el domingo en la noche que había sido víctima de violencia doméstica.

También te puede interesar:: Alicia Villarreal se divorcia de Cruz Martínez. Su historia de amor y desamor

La vida privada de la artista había estado bajo la lupa desde hace varios meses, cuando ella misma confirmó que estaba en proceso de divorciarse de Cruz Martínez, quien fue su pareja por casi dos décadas y es el padre de sus dos hijos menores. En la prensa mexicana se hablaba de infidelidad, algo que Villarreal ni negó ni confirmó, lo que se interpretó como la verificación del dicho "el que calla otorga".

Sin embargo, los comentarios tomaron un color mucho más oscuro cuando se empezó a hablar de una situación mucho más grave y complicada.

¿Violencia doméstica contra Alicia Villarreal?

Los rumores comenzaron con esta publicación en las redes sociales de la creadora de contenido Jacqueline Martínez:

"En la madrugada de hoy a las 2 am , Alicia Villarreal tuvo una discusión con su ahora ex pareja Cruz Martinez según me dicen hubo golpes a tal grado que él la estaba ahorcando , ella alcanzó a escapar y pedir ayuda , esta persona la llevó al hospital en la ciudad de Monterrey la revisaron y salió unas horas después ...! Ella lo denunció y estaría por interponer una demanda en contra de Él ..."

Posteriormente, el periodista Rey Elizalde, quien trabaja en Monterrey, aseguró que la artista había interpuesto una denuncia contra Martínez por violencia intrafamiliar. "La presunta víctima fue llevada a un hospital privado ubicado en la misma ciudad", indicó.

Una fuente allegada al caso, confirma hay una denuncia por supuesta violencia familiar contra el músico Cruz Martínez , fue hecha por la también cantante Alicia Villarreal, en la ciudad de Monterrey…



La presunta víctima fue llevada a un hospital privado ubicado en la misma… — Ray Elizalde (@rayelizalder) February 17, 2025

La explosión en las redes sociales fue inmediata, pero se quedó corta en comparación con lo que pasó después del concierto que Villarreal dio horas después en la Expo Monarca 2025, que tuvo lugar en la ciudad mexicana de Zitácuaro, en el estado Michoacán.

Minutos antes del concierto, Hugo Mejuto, quien forma parte de su equipo de trabajo, había confirmado que algo andaba mal: "Pase lo que pase, ella está aquí trabajando y sacando adelanto lo más sagrado para ella, que es su trabajo", confesó Mejuto en las historias de Instagram y fue reposteado por la artista.

Una denuncia silenciosa con un micrófono en mano

En el palenque de la Expo Monarca, Alicia Villarreal dio una muestra de empoderamiento impactante. Primero se subió al escenario con un top morado, el color de la denuncia contra la violencia de género.

Luego, al cierre de su concierto, la artista levantó el brazo derecho e hizo un símbolo que dejó a todos con la boca abierta: Con la mano usó sus dedos para formar la señal de auxilio cuando una mujer es víctima de violencia de género.

Lo pudo haber gritado, el micrófono seguía en su mano, pero prefirió dar su grito en silencio.

La reacción en las redes sociales fue inmediata y de gran preocupación, pero también de admiración.

"Vengo llegando del concierto en Zitácuaro qué profesional y qué mujer tan fuerte cantar con el alma a tu público, pedir ayuda y ser tan grande de en "silencio" aun con uj micrófono pedir auxilio Fuerza 💜💜💜" "Güerita, sé que la vida a veces nos pone en caminos difíciles, pero recuerda que dentro de ti hay una luz que nunca se apaga. Tu voz no solo es un regalo para el mundo, sino también un reflejo de la fortaleza y el amor que llevas dentro". "Las heridas sanan, las tormentas pasan, y cada nuevo amanecer trae consigo una oportunidad para renacer más fuerte. No dejes que la tristeza apague tu esencia, porque tú naciste para brillar. La música es tu refugio, tu verdad, tu fuerza. Sigue cantando, sigue soñando, porque aún tienes muchas historias que contar y muchas almas que tocar con tu talento. Eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que imaginas y MÁS AMADA de lo que piensas, Nunca lo olvides. Te mando abrazos llenos de Paz! 🫶🏽♥️" "Alicia que necesitas??? Porfavor dinos!!! Todas llegamos a donde estés!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️".

Casi 24 horas después de que supuestamente llegó al hospital, la artista subió un video de su presentación en la Expo Monarca en su cuenta de Instagram, en una muestra de que el show debe continuar y que lo personal no debe obstaculizar lo profesional.

El divorcio de Alicia Villarreal y Cruz Martínez

La pareja se conoció cuando él era productor de Grupo Límite, la agrupación de la que ella era vocalista, pero para aquel entonces ella seguía casada con Arturo Carmona, de quien se separó en 1998.

Al poco tiempo de su separación, comenzó a salir con Cruz, quien para aquel entonces estaba despuntando con los Kumbia Kings y cosechando grandes éxitos, pero eso no fue un impedimento para que lo suyo llegara al siguiente nivel.

"Me lo llevé a Monterrey y ya no se regresó. Ya no pudo vivir en Corpus, él ya quería estar en Monterrey, más cerca de mí. Tardamos un tiempo para que me pidiera que fuera su novia. Yo me sentía grande, yo decía que una familia. Fui muy clara con él: '¿Cuál es mi prioridad en una familia y qué yo necesito para mi hija? Y mi hija vive conmigo en mi casa. A veces yo no vivo con mi mamá, yo vivo con mi hija, mi hija y yo somos un hogar, te podemos invitar a nuestro hogar'", declaró en su momento en entrevista con Pati Chapoy en su programa Ventaneando.

De su amor nacieron dos hijos, Cruz Ángel y Félix Estefano, quienes lo son todo para los dos artistas, pero pese a ello su matrimonio estuvo lejos de ser perfecto, pues la cantante tuvo que perdonar varias infidelidades y engaños del hombre con el que pasó los últimos 20 años de su vida.

Antes de este episodio se hablaba de una reconciliación, pero después de lo que pasó el domingo el tema habría quedado en el pasado. Incluso, según la gravedad de la demanda que la artista habría interpuesto en Monterrey, Martínez podría hasta correr riesgo de cárcel.