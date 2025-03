Mau Nieto, reconocido comediante mexicano y actual integrante del exitoso programa 'Me Caigo de Risa', conmovió profundamente a sus seguidores al compartir una experiencia personal que cambió su vida: fue diagnosticado con cáncer gracias a su esposa.

La historia comenzó de forma inesperada, casi casual. Mau notó un pequeño granito en el pecho que, al principio, no le dio mayor importancia. "Era una cosita mínima", contó en un video publicado en su cuenta de Instagram, sin imaginar que esa pequeña mancha se convertiría en una alerta para su salud. Sin embargo, su esposa, Carlita, quien es dermatóloga observó algo que Mau había pasado por alto: el granito no solo cambió de tamaño, sino también de color y textura, señales claras de que algo no andaba bien.

"Me dijo que no era normal, que lo mejor era revisarlo", relató el comediante con un nudo en la garganta. Tras acudir a consulta, Carlita confirmó sus sospechas: Mau tenía un cáncer de piel, uno de los más comunes, pero afortunadamente detectado a tiempo y sin complicaciones graves.

"Con ayuda de Carlita me lo quitaron y lo mandaron a patología", explicó. En el video, Mau mostró su gratitud y alivio al saber que la intervención fue exitosa. Aunque aún debe esperar los resultados finales para conocer la profundidad de la lesión, los primeros indicios son alentadores. "No estaba tan al fondo, en teoría eso es bueno porque quiere decir que no se expandió", dijo, transmitiendo tranquilidad a sus fans.

Mau, acostumbrado a hacer reír, decidió convertir su testimonio en una oportunidad para crear conciencia. Entre bromas y reflexiones, exhortó a sus seguidores a proteger su piel, usar protector solar y acudir al médico ante cualquier cambio sospechoso. "De verdad, no lo tomen a la ligera. Yo por suerte tengo a Carlita que me cuida, pero no todos tienen una dermatóloga en casa", expresó con sinceridad.

Desde 2012, Mau Nieto ha construido una sólida carrera en la comedia, destacando en el stand up y, posteriormente, en la televisión. Su especial de Netflix Viviendo sobrio... desde el bar en 2018 lo catapultó a nivel nacional, y su incorporación a Me caigo de risa en 2023 le ha dado aún más cariño del público.

Hoy, más allá de las risas, su testimonio es un recordatorio de la importancia de escuchar a nuestro cuerpo y atender los avisos a tiempo. "Nosotros, que nos la pasamos en el sol o con estrés, no nos damos cuenta. Pero cuidar la piel no es un chiste", concluyó Nieto.