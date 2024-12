La actriz Thalí García reveló que le detectaron cáncer hace unas semanas. La noticia terminó de completar un año que fue particularmente difícil. Este 2024 no ha sido muy amable con la estrella de telenovelas como 'El Señor de los Cielos' y realities como 'La Casa de los Famosos'.

"Fue un año que me llovió sobre mojado", dijo Thalí en una entrevista con la revista mexicana TVyNotas, en la que contó la grave crisis de salud que enfrentó y que cierra el año con un toque macabro, aunque también con agradecimiento.

Un año difícil para Thalí García

La actriz comenzó el año con el anuncio de que sería parte de la cuarta temporada de 'La Casa de los Famosos'. Su participación en el reality de la cadena Telemundo fue conflictiva y concluyó con su escape de la residencia. Después de fuertes revelaciones y amenazas mutuas de demandas, el escándalo se calmó tras meses.

No apareció en otro proyecto actoral desde entonces, a pesar de que su esposo, el director Felipe Aguilar tampoco tenía trabajo fijo. Sacó un libro y eventualmente decidió dedicarse a mejorar sus habilidades actorales en Nueva York, donde pasó varias semanas.

A principios de diciembre, Thalí promocionó en sus redes sociales la serie de Prime Video 'La Liberación, que se estrena el 17 de enero, aunque se desconoce si solo fue a la premiere, que ya se realizó en la Ciudad de México, o si estaba apoyando al elenco.

Lo que sí sabemos es que días después estaría viviendo un duro duelo por la muerte del también actor Gabriel Romero, su exesposo, mejor amigo y padre de su hija mayor. Pero eso no fue todo.

El cáncer de Thalí García

"Me siento bendecida porque detecté el cáncer a tiempo", afirmó la artista, dando un respiro a la preocupación de sus fans. Sin embargo, al relatar los detalles, describió una situación común entre los latinos que viven en Estados Unidos.

"A principios de noviembre, me estaba cambiando y se me ocurrió verme con un espejo. Noté una manchita negra. Llamé a mi hermana y le pedí que me tomara un video para enviárselo a mi doctora Paola Castañeda, mi dermaoncóloga. A ninguno nos gustó lo que se veía. Me dijo que viera a un profesional de la salud en Estados Unidos. Allá, no tenía seguro y la biopsia salía carísima, por lo que decidí regresar a México", contó.

Asimismo, confesó que "desde que la doctora vio mi lesión, dijo que tenía que operarme. La cirugía se realizó el 21 de noviembre y fue exitosa. Hay distintos tipos de cáncer, como el melanoma, que aparentemente era el que yo tenía. Cualquier tipo de cáncer que haga metástasis puede terminar en el desenlace que ya conocemos. No fue mi caso, pero sí tuve miedo".

"Este fue encontrado en etapa temprana. Las raíces no habían atravesado la dermis (piel) y no llegaron a los ganglios. No ocupé radioterapias ni quimios", agregó. Una experiencia diferente con el melanoma fue la que vivió Dayanara Torres, quen sí debió someterse a cuatro rondas de quimioterapia para lidiar con los efectos de un melanoma en la pierna.

Thalí decidió contarlo para alertar a otras personas que necesiten prestarle atención a su piel, pero inicialmente fue una lucha en secreto. De hecho, una vez que a una persona le diagnostican cáncer, hay que tener atención permanente. "De por vida, tengo que ver que no salga otra lesión. Hay ciertas reglas para detectar este cáncer, como que la lesión sea asimétrica o cambios de color. Es importante informarnos sobre esto".

"Este fue un año que me llovió sobre mojado (se le quiebra la voz). Fue una cosa tras otra. Aun así, me siento bendecida porque detecté el cáncer a tiempo. Soy una mujer sana, fuerte y resiliente. Mi familia y yo estamos pasando un momento de duelo (refiriéndose a la pérdida de su exesposo). Vamos de la mano de Dios y de la gente que nos quiere. Y a echarle ganas", concluyó.