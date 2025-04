Con el esperado estreno de la segunda temporada de 'The Last of Us"'este domingo, la artista peruana-americana Isabela Merced ofrece una nueva perspectiva de su interpretación de Dina, el nuevo interés amoroso de Ellie y uno de los personajes con mayor carga emocional de la secuela del videojuego. En declaraciones a Entertainment Weekly, Merced habló sobre la experiencia de unirse al fenómeno de HBO y cómo la música, la energía y la espontaneidad influyeron en su tiempo en el set.

La actriz recordó un momento durante la producción en el que alguien mencionó una fiesta, lo que desató una reacción en cadena. "Tengo que organizarla", dijo. "No importa en qué ocasión, tiene que haber una fiesta". Esa chispa encendió lo que luego se convertiría en una celebración de mitad de temporada con el elenco y el equipo durante un descanso del rodaje de los episodios tres y cuatro en la zona rural de Canadá.

El ambiente distaba mucho de ser glamoroso. "Era estiércol", dijo Merced al describir el aire durante el rodaje. "Ya estaban cosechando y haciendo las tareas agrícolas que se hacen en las zonas rurales de Canadá. Nosotros simplemente tocábamos música y bailábamos [entre tomas]. La música fue una parte fundamental de nuestra experiencia".

Esos descansos se convirtieron en momentos de unión. Gabriel Luna rasgueaba la guitarra mientras Merced cantaba. "Las playlists son mi lenguaje de amor", indicó. Su lista personalizada para Dina incluía "rock alternativo, indie alternativo, alguna canción de los 80... y algún juego de palabras zombi".

Merced conoció a Dina jugando a "The Last of Us Parte II" sin saber que ese era el papel al que aspiraba. Más tarde comentó: "Podremos profundizar un poco más en su historia en esta temporada".

También elogió la interpretación original de Shannon Woodward, diciendo: "Ella me dio todo el material que necesitaba. No descuidé ni un ápice de lo que le aportó a Dina en el proceso de encontrar la versión de acción real".

Su participación en una de las series más esperadas de 2025, en la que también comparte créditos con Pedro Pascal, no es el único gran proyecto de Isabela Merced este año. La artista también forma parte del elenco de 'Superman Returns'.