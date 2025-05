Todo el caos legal que se generó tras la filmación y campaña publicitaria de 'It Ends With Us' está alimentando a los abogados y dejando sin fondos a las actividades filantrópicas del director y actor de la película Justin Baldoni. Su fundación Wayfarer parece ser la primera víctima.

El actor y cineasta y sus socios se vieron obligados a cerrar la fundación debido al alto costo en abogados. Esto está generando las demandas y contrademandas con Blake Lively, su esposo Ryan Reynolds y otros profesionales relacionados con ellos y la película que trabajan detrás de las cámaras.

Así se anunció en la página de la organización sin fines de lucro:

Durante los últimos cuatro años, la Wayfarer Foundation ha apoyado a decenas de organizaciones beneficiarias en el cumplimiento de sus misiones. Me siento profundamente orgulloso del impacto que esta organización ha logrado y muy agradecido con nuestro equipo, junta directiva, donantes y socios. Por decisión unánime de la junta directiva, el viernes 2 de mayo comenzamos el proceso de cierre de la Fundación. Honraremos todos nuestros compromisos de subvenciones vigentes mientras llevamos a cabo un cierre ordenado de operaciones durante las próximas semanas. Aunque la Wayfarer Foundation cerrará, mi compromiso personal con la filantropía sigue firme y estoy dedicado a continuar generando un impacto en la sociedad a través de nuestra misión y trabajo continuo. Entendemos que esta noticia puede ser una sorpresa, y en las próximas semanas trabajaremos activamente para asegurarnos de que todos los asuntos se concluyan con el cuidado y la atención que merecen. Con gratitud,

Steve Sarowitz

Fundador, Wayfarer Foundation

Fuentes cercanas a Baldoni y su socio Steve Sarowitz aseguraron al portal de entretenimiento TMZ que "se sienten como si les hubiesen dado una patada en el estómago".

A pesar del cierre, Sarowitz tiene intenciones de cumplir hasta el final con su donación de 100 millones de dólares a las organizaciones apoyadas por la fundación. Aun queda la distribución de 35 millones, que se entregarán durante los próximos meses y 2026, afirmaron las fuentes.

Los casos en torno a 'It Ends With Us'

El conflicto legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, coprotagonistas de la película Romper el círculo (It Ends With Us), ha escalado considerablemente desde diciembre de 2024, cuando ella lo demandó por acoso sexual y por orquestar una campaña de desprestigio tras denunciar su conducta en el set.

Baldoni respondió con una contrademanda de 400 millones de dólares por difamación y extorsión civil, incluyendo a Ryan Reynolds y a la publicista Leslie Sloane como coacusados. Ambas partes han solicitado desestimar las demandas del otro, y el juicio está programado para marzo de 2026