La cantautora estadounidense Taylor Swift ha sido oficialmente arrastrada al creciente conflicto legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, una disputa que comenzó tras bambalinas en la producción dela película 'It Ends With Us', o 'Romper el Círculo' y que ahora ha estallado en tribunales y titulares.

Según reportes de TMZ, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, ha emitido una citación legal (subpoena) para que Swift testifique como testigo en el caso. La razón: aseguran que su participación en el proyecto fue más allá de lo que se ha reconocido públicamente.

Pero el equipo de la cantante no tardó en responder con firmeza. En un comunicado enviado a TMZ, un portavoz de Swift señaló:

"Taylor Swift nunca pisó el set de esta película, no estuvo involucrada en decisiones creativas ni de casting, no compuso la música, no vio ningún corte ni hizo anotaciones, y ni siquiera vio It Ends With Us hasta semanas después de su estreno público".

Su única participación, insisten, fue permitir el uso de su canción 'My Tears Ricochet' en la película, una de las 20 piezas musicales que forman parte de la banda sonora. Para su equipo, la citación no tiene otro propósito que utilizar el nombre de la artista para generar titulares y clics:

"Este documento legal está diseñado para usar el nombre de Taylor Swift y crear morbo mediático, en lugar de enfocarse en los hechos reales del caso".

Sin embargo, del lado de Baldoni se sostiene otra versión. Fuentes citadas por TMZ aseguran que Taylor dio el visto bueno a la elección de Isabela Ferrer como la versión joven del personaje de Lily Bloom, interpretado por Blake Lively en la etapa adulta.

Otro punto delicado en la disputa gira en torno a una reunión privada que tuvo lugar en el penthouse de Lively en Nueva York. Baldoni afirma que allí se discutió una escena reescrita por la actriz, pero que el encuentro se tornó hostil. Según él, se sintió emboscado: además de Blake, también estaban presentes su esposo Ryan Reynolds y, más tarde, Taylor Swift.

Tras esa reunión, Blake le envió un mensaje a Baldoni en el que se autodenominó "Khaleesi" (en referencia al personaje de Game of Thrones), y describió a Taylor y Ryan como sus "dragones protectores".

Hasta el momento, Freedman no ha respondido a los intentos de contacto por parte de los medios. Pero lo cierto es que el drama alrededor de esta película —basada en la exitosa novela de Colleen Hoover— ya se ha convertido en una tormenta mediática, con acusaciones, mensajes crípticos y ahora, una superestrella del pop atrapada en medio.

¿Será Swift obligada a testificar? ¿O logrará mantener su distancia de un conflicto que parece crecer cada día más? La trama, como la película, está lejos de resolverse.