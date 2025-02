Inicialmente se pensaba que el papel de Taylor Swift en la película 'It Ends With Us' se limitaba a ser el de consultora, especialmente porque su canción 'My Tears Ricochet' se iba a utilizar en la banda sonora y el tráiler de la película protagonizada por su amiga Blake Lively y el actor y director Justin Baldoni. Sin embargo, una entrevista que salió a la luz recientemente indica lo contrario.

En un antiguo clip de una entrevista, Baldoni, de 41 años, habló efusivamente de cómo Swift aprobó la elección de la actriz latina Isabela Ferrer, de 25 años, para interpretar una versión joven del personaje de Lively, Lily, porque se parecían entre sí.

"Estaba haciendo un casting y de hecho traje a Blake y Taylor y les mostré el casting, y ambos dijeron: '¡Sí, ella!' Y esa es una historia real", dijo .

También hay un clip antiguo de la propia Ferrer confirmando a "Extra" que Taylor tuvo "cierta influencia" en que ella consiguiera el papel de la versión más joven de Lively.

Lively también habló sobre la participación de Swift en la película durante una gira de prensa. Afirmó que le pidió permiso a su amiga para usar una de sus canciones en la película y agregó que la cantante estuvo a su lado durante la creación de 'It Ends With Us'".

Las entrevistas que han vuelto a aparecer contradicen afirmaciones anteriores de que Swift "no tuvo ninguna participación creativa en la película". El equipo de la cantante también negó inicialmente que ella fuera productora de la película.

Swift fue mencionada en la demanda de 400 millones de dólares que presentó Baldoni contra Lively y su esposo, Ryan Reynolds. En esa demanda, Baldoni afirmó que la pareja utilizó la influencia de Swift para presionarlo a cambiar el guion.

Según se informa, la demanda ha tensado la relación entre Swift y Lively. Las personas con información privilegiada afirman que la superestrella del pop no asistió al especial del 50º aniversario de SNL porque la actriz estaba presente. Las fuentes también dijeron que Swift se sentía como si Lively la estuviera "utilizando" y no le gustaba que la llamaran uno de los "dragones" de la actriz.