La superestrella latina Selena Gómez se casó con el productor Benny Blanco en Montecito, California, con un vestido de novia blanco puro, hecho a la medida para ella por la casa de moda Ralph Lauren.

El traje de novia tenía un escote halter con detalles florales, un corpiño estructurado con drapeado en el torso y una cola moderada. La espalda estaba abierta, creando un contraste con la parte delantera del vestido, que estaba completamente cubierta. La tela era de satén, drapeado y bordado a mano, confeccionado específicamente para Gomez.

Su peinado siguió el estilo clásico de Hollywood. Llevaba el cabello recogido en ondas anchas hacia adentro que enmarcaban su rostro y complementaban la sencillez del vestido. Como joyas, Gomez lució dos anillos en la mano derecha, su anillo de compromiso en la izquierda y grandes pendientes de diamantes. Su ramo estaba compuesto por flores blancas rodeadas de hojas verde pálido.

El primer vistazo al vestido lo dio la propia Gómez, quien compartió imágenes en Instagram con un filtro que imitaba las antiguas cámaras de vídeo domésticas. Las fotos incluían primeros planos de sus manos, su ramo, su rostro y la reacción de Benny Blanco durante la ceremonia. No se publicaron fotografías externas del evento, ya que la boda se celebró bajo estrictas medidas de seguridad.

La elección de Ralph Lauren sigue una tendencia en el estilo de Gomez. A principios de 2025, lució un vestido Ralph Lauren a medida en los Premios de la Academia. Ese diseño, inspirado en Sophia Loren, estaba cubierto de miles de gotas de cristal. Se convirtió en uno de sus momentos más destacados del año. En años anteriores, Gomez también ha aparecido en la Semana de la Moda de Nueva York y otros eventos de alto perfil con Ralph Lauren, forjando una larga relación con la marca.

Para la boda, Benny Blanco también lució Ralph Lauren, combinando ambos conjuntos bajo el mismo diseñador. La decisión de la pareja de elegir la marca refleja su presencia tanto en sus momentos más importantes como en sus apariciones públicas.

La boda en Montecito se unió a una serie de colaboraciones de Gómez con Ralph Lauren que marcaron hitos importantes en su carrera y vida. El vestido de novia ahora forma parte de esa historia, conectando su imagen pública en las alfombras rojas con su momento privado de matrimonio.