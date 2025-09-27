Los artistas estadounidenses Selena Gomez y Benny Blanco ya son marido y mujer. La famosa pareja se dio el sí delante de sus familiares y amigos, en una romántica ceremonia en la localidad de Montecito, en el área californiana de Santa Bárbara.

Selena usó un vestido blanco con un escote de diseño halter, con los tirantes cruzados al cuello, y un drapeado en el torso, con una cola de tamaño moderado. Como peinado llevó su cabello suelto, pero con un peinado muy controlado con ondas amplias y hacia adentro, al estilo Hollywood clásico.

En la mano derecha llevó dos anillos, en los dedos del medio e índice, mientras que en la izquierda tenía el anillo de compromiso. Dos diamantes grandes brillaban en sus orejas.

El ramo también fue muy discreto, formado por flores blancas rodeadas de hojas verde claro.

La publicación fue una serie de capturas de un video hecho con un filtro que emulaba a las primeras cámaras de video caseras, con tomas de sus manos, las flores, la cara de la novia irradiando felicidad y los ojos emocionados del novio, entre otras cosas.

Los novios lograron una seguridad prácticamente perfecta durante la celebración, hasta el punto de que ni una foto se filtró del evento y las imágenes que se tienen son las publicadas por Selena en su cuenta de Instagram.

Noticia en desarrollo