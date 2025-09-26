La presencia de Taylor Swift en la boda de Selena Gomez y Benny Blanco es un hecho confirmado. La cantautora se tomó el fin de semana para celebrar las nupcias de una de sus amigas más queridas.

Fuentes cercanas a la artista confirmaron que Swift había alquilado una mansión en el área de Santa Bárbara, en Montecito, para asistir a todos los eventos relacionados con el matrimonio. "Su equipo de seguridad pensó que sería más segura que un hotel", indicaron a Page Six en exclusiva.

Lamentablemente, el que probablemente esté ausente es Travis Kelce, el prometido de Swift. Aunque no hay confirmación sobre sus planes en relación al matrimonio, se sabe que tiene un compromiso ineludible el domingo en Kansas City, donde su equipo de fútbol americano, los Kansas City Chiefs, tiene un partido.

Gomez y Swift son amigas desde la adolescencia "cuando las dos salíamos con los Jonas Brothers", contaron las artistas en varias oportunidades.

"Salí con Nick, y ella con Joe", dijo Gomez riendo. "No sabíamos lo que hacíamos. Pero siempre decimos que lo mejor que sacamos de esas relaciones fue estar juntas". Durante los años, ambas se han acompañado mientras se hacían mujeres adultas, con grandes éxitos en sus carreras, crisis personales y ahora compromisos matrimoniales.

De hecho, cuando Gomez reveló que se había comprometido con Blanco, entre las primeras que expresaron su emoción en las redes sociales fue Swift, quien pidió ser "la niña de las flores".

Aunque no pudo asistir a la despedida de soltera, Swift no podía faltar a este momento tan importante en la vida de su amiga.

La boda se realizará en un espacio privado en Montecito, donde desde hace varios días se han instalado lujosas carpas, equipos de cocina, alimentos, decoraciones y hasta muebles, que están convirtiendo el lugar en un refugio tropical para los ricos y famosos que asistirán a la boda.

Además de Swift, se ha confirmado la presencia de Martin Short y Steve Martin, los compañeros de Gomez en la serie de HULU, "Only Murders in the Building", así como los familiares y amigos de los novios.

La mayoría de los invitados se están hospedando en el lujoso hotel de El Encanto, situado en Santa Barbara, donde las habitaciones cuestan entre $1,500 y $3,500 la noche.