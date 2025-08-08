Los artistas de música mexicana Christian Nodal y Ángela Aguilar tomaron la sorprendente decisión de compartir intimidades sobre su vida e historia como pareja. Los controvertidos cantautores lo hicieron siguiendo una tendencia viral en TikTok, que resultó de lo más reveladora.

En el video se puede ver a unos muy sonrientes Ángela y Nodal, vestidos de colores claros y ante una iluminación muy favorecedora, respondiendo las preguntas de que hace la voz en off que se usa en la tendencia, como por ejemplo quién dio el primer beso, quién dijo te amo primero y más. De hecho, fueron estas preguntas las que parecen revelar quiénes son dentro de la pareja y quién fue el que dio el primer paso.

Adelanto, no fue Ángela Aguilar. Aquí vienen los detalles.

Tendencia de parejas

¿Quién deja la ropa tirada en el baño?

Nodal

¿A quién siempre se le hace tarde?

Nodal

¿Quién lleva las finanzas del hogar?

Ángela

¿Quién pierde las llaves siempre?

Los dos

¿Quién es más llorón?

Ángela

¿Quién es más cariñoso?

Los dos levantan las manos, pero Ángela cree que es ella.

¿Quién resuelve mejor los problemas?

Ángela

¿Quién se olvida de las fechas importantes?

Acá parece haber un lamentable empate

¿Quién se despierta más temprano?

Ángela

¿Quién dio el primer beso?

Nodal

¿Quién pide perdón primero después de pelear?

Ángela

¿Quién es más gracioso?

Nodal

¿Quién es más romántico?

Ambos se consideran más románticos que su pareja

¿Quién es más paciente?

Los dos puede que sean, o que los dos sean impacientes

¿Quién cocina mejor?

Ángela

¿Quién dijo te amo primero?

Nodal

Aunque parecerían respuestas básicas y nada especiales en el caso de una pareja normal. Cuando se habla de Ángela Aguilar y Christian Nodal las cosas cambian, pues durante ya más de un año se ha condenado a la hija de Pepe Aguilar por "separar" a su actual marido de la que era su compañera y madre de su única hija, la artista argentina Cazzu.

Sin embargo, aquí ellos mismos dejan claro que fue él el que dio esos primeros pasos. Lo cierto es que se ven radiantes, felices, y la música que han sacado recientemente es maravillosa. ¿Será suficiente para que el público perdone a Ángela? Solo el tiempo lo dirá.