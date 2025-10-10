La salida del actor David Del Río de Matlock se ha vuelto más complicada ahora que su esposa se metió directamente en el problema. Katherine Del Río, quien también es actriz, publicó un fuerte mensaje en Instagram tras el despido de su esposo del drama legal de CBS, protagonizado por Kathy Bates, por un presunto incidente en el set que involucró a su coprotagonista Leah Lewis.

Según informes, David fue escoltado fuera del estudio el 26 de septiembre, el mismo día en que se presentó la denuncia de acoso sexual. La cadena confirmó posteriormente que había sido expulsado del elenco.

Katherine no se quedó callada.

En una historia de Instagram, ya eliminada, publicó una foto ampliada de Leah Lewis con el siguiente texto: "Este es el ser humano más perturbador que he conocido". A continuación, publicó otra historia con su propia madre y una clara parodia de la publicación de Lewis.

"Mamá está aquí. Seguimos adelante con amor y fuerza después de lo que Leah hizo por nuestra familia. Gracias a todos por el amor y el apoyo", escribió, imitando el texto que Leah compartió anteriormente junto a una foto con su madre que decía: "Mamá está aquí, seguimos adelante con amor y fuerza".

Ambas publicaciones de Katherine fueron eliminadas desde entonces, pero capturas de pantalla circularon en las redes sociales en las horas posteriores a su publicación.

Leah Lewis, quien interpreta a Sarah Franklin en la serie junto a Kathy Bates, rompió su silencio la semana pasada tras el despido de Del Rio, expresando su agradecimiento por "cualquier tipo de apoyo y cariño". David Del Rio había interpretado a Billy Martínez, otro joven abogado del bufete ficticio Jacobson Moore.

Matlock se emite actualmente en CBS. Además de Bates y Lewis, el elenco también incluye a Jason Ritter, Skye P. Marshall y Beau Bridges.

CBS no ha emitido más comentarios sobre la situación, salvo confirmar el despido de David Del Rio. Ni Leah Lewis ni Katherine Del Rio han publicado nuevas declaraciones públicas hasta el viernes.